Realizan funcionarios de COESVI convenios de pago en colonias de bajos recursos

Con éstas acciones la COESVI refuerza su compromiso para la obtención y mejoramiento de viviendas dignas para los chihuahuenses, como prioridad para el desarrollo de ellos y sus familias.

Directivos de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua, COESVI, acudieron al fraccionamiento los Ojitos para revisar la situación de las cerca de 50 familias que adeudan sus terrenos, con el fin de realizar convenios de pagos, ofrecer grandes descuentos y facilidades para su regularización.

La Delegada de la COESVI en Ciudad Juárez, la Lic. Martha Elena Moreno, informó que el acercamiento se dio por la misma petición de los residentes de éste fraccionamiento que buscan regularizar sus pagos, liquidar su adeudo total y aprovechar los descuentos de hasta un 30 por ciento que la dependencia les ofrece en este momento.

Eugenia Rojas Castilla residente de los Ojitos dijo que nunca había visto que funcionarios se acercaran hasta su colonia para ofrecerles descuentos en el pago de sus terrenos. ...«Ahora si voy a poder pagar mi terreno, antes no, antes nos hacían firmar muchos convenios y no bajaba la cuenta y no bajaba, antes nos subían y nos subían, esperemos que ahora si nos bajen con esto que nos pusieron aquí, me dieron 3 años para pagar... creo que ahora si voy a poder...» dijo emocionada.

La Delegada de la COESVI, la Lic. Martha Moreno informó que los descuentos siguen vigentes hasta en un 30 por ciento de descuento en la liquidación de créditos de vivienda y en la liquidación de créditos vencidos.

Dijo además que éste tipo de apoyos se dan por el espíritu que rige esta nueva administración estatal de servicio y atención a los grupos vulnerables de la sociedad por instrucción del C. Gobernador del Estado, Javier Corral y el Director General, el Lic. Carlos Borruel, para dar prioridad a casos de rezago social que no han sido atendidos.

Con éstas acciones la COESVI refuerza su compromiso para la obtención y mejoramiento de viviendas dignas para los chihuahuenses, como prioridad para el desarrollo de ellos y sus familias.