Registran más abusos en los precios de gasolinas: AMLO

Lunes 28 de marzo de 2022

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que, en la CDMX es la entidad en donde se registran más abusos en los precios de las gasolinas.

Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, el mandatario AMLO aseguró que, atenderá la situación tratada acerca de los abusos de los precios en las gasolinas junto a la mandataria, Claudia Sheinbaum.

“Les puedo decir que donde hay más abuso en el precio de las gasolinas es en la Ciudad de México y ya lo hablé con la jefa de Gobierno porque vamos a atender esto.Vamos a revisar el asunto”, dijo.

“La mayoría de los 12 mil 500 gasolineros se están portando muy bien, son aliados de los consumidores, aplauso para ellos (aplaude) y otros se quieren pasar”, apuntó.

Lópz Obrador dio a conocer que, el Gobierno Federal está trabajando para que no aumenten los precios de las gasolinas, en donde absorbe por completo la totalidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Por lo que llamó a las gasolineras no aprovecharse de los consumidores.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que no aumente el precio de las gasolinas, quitando el IEPS, que ese subsidio no se lo queden los distribuidores. Hago un llamado para que se sigan portando bien”, subrayó.

“En el caso de las gasolinas, cuando empieza el aumento del precio, aquí me di cuenta que quisieron hacer lo mismo algunas marcas, sin justificación, porque Pemex les vende las gasolinas, lo que necesiten, y a un precio bajo y ellos quisieron aprovechar una situación especial para sacar provecho y ya están entendiendo que eso no se puede hacer, no se puede”, adujo.