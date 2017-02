Regresa el basquetbol en la Liga Estatal, inician hoy actividades

Los primeros en saltar a la duela serán los Indios de Juárez quienes recibirán a Centauros de Chihuahua en el gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos a las 19:00 hrs.

Cargados de adrenalina y con un espectáculo profesional, la Liga de Básquetbol Estatal se encuentra lista para el arranque de la temporada 2017 este viernes tres de febrero, con la participación de 12 equipos distribuidos en 11 ciudades del estado grande.

Los primeros en saltar a la duela serán los Indios de Juárez quienes recibirán a Centauros de Chihuahua en el gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos de la frontera norte en punto de las 7:00 de la noche.

Mientras que a partir de las 8:00 de la noche se tendrá el “Tip-off” en la capital del estado donde Dorados de Chihuahua se mide ante Pionero de Delicias en el Rodrigo M. Quevedo, al igual que Soles de Ojinaga estará visitando a Vaqueros Saucillo en el gimnasio municipal Francisco Chávez y Pavos de Nuevo Casas Grandes recibirá a Mineros de Parral en el José Luis ‘Satanás’ Arroyos.

Al tiempo que, a las 8:30 de la noche, Nueceros de Camargo recibe a Cerveceros de Meoqui en el Polifórum Victor Valles y Nogaleros de Jiménez visita a Manzaneros de Cuauhtémoc en el Polifórum de la ciudad.

