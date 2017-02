Rodeados de granaderos, taxistas rechazan gasolinazo e insisten en echar fuera a Uber

Reiteran que el GCDMX tolera a más de 45 mil delincuentes que presta servicio de taxi sin concesión y exigen a Mancera y Serrano que transparenten el uso de los recursos que aportan las empresas ilegales.

Rodeados de aproximadamente 100 granaderos que los encapsularon esta mañana en el Zócalo, el Frente de Taxistas Concesionados Organizados de la Ciudad de México se manifestó en contra del gasolinazo del 1 de enero y el que se aplicará al fines de esta semana; exigieron al Gobierno de la CDMX deje de tolerar a los más de 45 mil delincuentes que diariamente operan autos sin concesión y propusieron apoyar la economía de los capitalinos al estar en contra del incremento de tarifas.

Ignacio Rodríguez Mejía, vocero de los trabajadores del volante agrupados también en el Movimiento Nacional Taxista, acompañado por poco más de medio centenar de taxistas, leyó un comunicado en el que exigen al gobierno de Miguel Ángel Mancera el cumplimiento de las disposiciones legales que norman y sancionan la prestación de servicio público de transporte a través de aplicaciones móviles, en especial Uber y Cabify, así como de los taxis piratas como los “Pantera”, tal como reza la Ley de Movilidad vigente “y no hacerse de la vista gorda”, leyó.

“Son más de 45 mil competidores desleales, delincuentes porque cometen un delito sancionado en la Ley de la Ciudad de México, contra los que luchamos los taxistas legalmente establecidos que cubrimos todos los gastos, impuestos y derechos para que el gobierno central nos dé permiso de trabajar”, dijo Hugo Guerrero, vocero del grupo de permisionarios del aeropuerto Nueva Imagen y del Frente Taxistas Concesionados Organizados de la Ciudad de México, también aglutinados en el Movimiento Nacional Taxistas.

Los taxistas se movilizaron para demostrar su total rechazo al aumento de precio de los combustibles, del gasolinazo y oponerse a un aumento de tarifas, además de proponer otras medidas para apoyar la economía del taxista y del usuario, sin embargo, al llegar frente a las oficinas del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en el zócalo capitalino, fueron recibidos por los granaderos, quienes por órdenes de Héctor Serrano, secretario de Movilidad, les impidieron hacer su conferencia de prensa en el lugar acostumbrado, en el llamado Parque de Bolsillo.

Así que rodeados de un centenar de granaderos, para que se tapara cualquier lona o no se escucharan consignas en contra del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señalaron que las empresas mencionadas, Uber, Cabify, Buggy Rides, etc., cuyo origen es transnacional, incumplen con la Ley de Movilidad pues no cuentan con una concesión y no cubren los derechos a los que los taxistas sí están obligados.

“Pensamos que hay razones más allá de las visibles para que Héctor Serrano, secretario de Movilidad y Miguel Ángel Mancera sostengan su omisión en actuar contra esos conductores ilegales que delinquen. Al no cumplir la ley, la autoridad también delinque”, agregó el vocero del Movimiento Nacional Taxista, Ignacio Rodríguez Mejía.

Asimismo acusaron recrudecimiento en los operativos contra taxistas concesionados y mano blanda u omisión contra los taxis piratas en los que englobaron a Uber, Cabify, Buggy Rides, entre otras. “Lo que nos hace pensar que la omisión no es ociosa, ni desinteresada, sino que el gobierno capitalino o sus funcionarios más connotados como el jefe de Gobierno y el secretario de Movilidad, puedan estar beneficiándose económicamente al otorgarles privilegios tanto a piratas como a Uber y Cabify, entre las varias empresas que ya dan servicio ilegal por aplicación móvil”, señaló Miguel Ángel Arias, taxista concesionado.

Los voceros señalaron que el gobierno capitalino no ha rendido cuentas respecto al 1.5℅ de fondo que ha ido acumulando del cobro de validación vehicular que cobra a Uber y Cabify y que dichos ingresos no se consignan en la Secretaría de Finanzas ni en la Tesorería de la CDMX.

Pidieron al Gobierno de la CDMX cree un programa que desregule la costosa y complicada tramitología a que están sujetos los taxistas y con el Fondo de Apoyo al Transporte desarrolle un subsidio de vales de gasolina para apoyar la economía del usuario. Subrayaron que no pretenden solicitar incremento de tarifa para “no perjudicar a los pasajeros, sino que el Gobierno realice tareas para beneficiar a sus gobernados”, señaló Ignacio Rodríguez.

“Nosotros pedimos que ese apoyo se entregue de manera mensual, de 3 mil pesos y nos permitiría sortear el incremento a los combustibles que se registró el pasado mes de enero. Aunque la medida no puede ser vitalicia estaremos dialogando con el gobierno capitalino para ver otro tipo de apoyos que beneficien a dicho gremio”, dijo Hugo Guerrero.

“Con esta medida los taxistas podrían economizar un promedio de 24 mil pesos al año y eso se reflejaría en un apoyo real, para que no se hiciera pagar al usuario por la crisis del gasolinazo y otros constantes incrementos de precios”, concluyó.