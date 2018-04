Sección 42 mantiene su pachanga en todo Chihuahua

Atacan en redes al que proteste y señale su irresponsabilidad al mantener cerradas las calles, exhiben a niños en redes sociales y alardean que no van a ceder

Tal y como ocurre en estados como Oaxaca al sur del país con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE-, la dirigencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha convertido las calles del Centro de Chihuahua y en otras ciudades, en una autentico muladar, donde diariamente hacen comilongas, bailan, cantan y disfrutan del paro magisterial.

Asimismo han creado grupos de redes sociales donde exhiben a los alumnos, niños y jóvenes, supuestamente apoyando su movimiento y dipuestos a soportar la falta de clases.

Las demandas están en proceso de solución pero, para los maestros no ha sido suficiente el apoyo gubernamental, simplemente la dirigencia decidió seguir adelante, al parecer hasta que concluyan los tiempos electorales, para influir y levantar a los candidatos de su partido, Nueva Alianza y el PRI, durante dicho proceso.

No conformes con ello mantienen el bloqueo de las calles, generando graves problemas económicos a la zona y los ciudadanos en general, al tener estranguladas dos de las principales calles que, desde el centro, conectan la ciudad.

Al parecer lo único que preocupa a los líderes, el ex secretario general del PANAL y hoy de la Sección 42 del SNTE Ever Avitia y al Diputado por el PRI-Nueva Alianza, Rene Frías, son las redes sociales, ya que los niños sin clases a todas luces les importan un soberano cacahuate.

Resulta que Ever Avita y René Frías dieron la instrucción para que los maestros se mantuvieran muy activos en las redes, atacando a todos los medios de comunicación, entre ellos El ÁGORA, que no simpaticen y no publiquen cosas favorables a su movimiento, al más rancio estilo del «Pejelagarto»

De esta forma es como en los últimos días, los maestros de la Sección 42, creyendo que tienen la única verdad del movimiento en su conciencia, atacan a todo aquel que proteste y señale su irresponsabilidad al mantener cerradas las calles y al mantener sin clases a miles de niños a lo largo y ancho del estado.

La lucha en redes, impulsada por Ever Avitia y René Frías, es para posicionar que los pobres maestros han tenido que enarbolar esta bandera por la falta de sensibilidad política del gobernador, Javier Corral y del Secretario de Educación Pablo Cuaron, ante sus demandas.

Desde este editorial de El ÁGORA, nuestro medio les cuestiona, eso les da derecho a violar la libertad de tránsito de los chihuahuenses?, eso les da derecho a violar el orden público?, eso les da derecho a amenazar con no volver a clases?, eso les da derecho a chantajear si les rebajan una hora de su sueldo por estar en la protesta?, eso les da derecho a acusar de parcialidad a medios que no coinciden con ustedes?

No señores, México ya no es así, pero organizaciones como la Sección 42, están secuestradas por dirigentes de pésimo nivel, que solo piensan en ellos mismos y les importa un bledo llevarse entre las patas a los ciudadanos, estudiantes y padres de familia, de echo la mayoría de los maestros están en contra del movimiento, sin embargo tienen que hacerle al borrego por temor a represalias, tenemos los mensajes que ellos nos envían denunciando esta situación.

Tan sencillo que sería retirar su plantón en este momento y dejan en paz a la comunidad chihuahuense, empiezan a negociar como personas civilizadas, de lo contrario, como medio responsable que pugna por una sociedad justa y en paz, los diversos sectores sociales deben denunciar lo que la gente verdaderamente piensa de esta estrategia vieja, corrupta y anquilosada que están utilizando.

Finalmente algunas preguntas a la conciencia de cada maestro, cada director y cada inspector que ha comido, bailado y vociferado malas palabras en contra de las autoridades desde la zona de protesta, no les da vergüenza hacerlo?, pueden ver a sus hijos de frente después de hacerlo?, pueden exigirle a los jóvenes ser ordenados y respetuosos con este espectáculo que esta dando?, hasta donde piensa apoyar a sus dirigentes?