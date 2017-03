Según priista Fermin Ordoñez, el Gobernador Corral no cumple

Envía comunicado a medios de comunicación, donde mantienen vigente su campaña en contra del gobierno encabezado por el PAN en Chihuahua

Mediante un comunicado el ex regidor priista Fermín Ordoñez, quien además ha sido dirigente del Comité Municipal del PRI y ex funcionario en la administración estatal del gobernador Cesar Duarte, asegura que el Gobernador del Estado Javier Corral no ha cumplido con su labor, pese a que han pasado cinco meses de haber tomado posesión.

BOLETÍN ÍNTEGRO:

Según sus 80 agendas públicas de trabajo y trascendidos en medios de comunicación, al analizarlos en conjunto, reflejan que el 55% del tiempo que ha gobernado lo utilizó en agenda privada, lo que refleja la falta de operatividad, desconocimiento del gobierno y abandono al Estado, y por si fuera poco en el 45% del tiempo restante que constituye su agenda pública, solo ha visitado 5 Municipios del Estado Chihuahua (por fuerza), Juárez, Delicias, Creel (Visita del Secretario de Turismo) y Cuauhtémoc…¿y los 62 municipios restantes?

Los eventos públicos se constriñen a: arranques de programas sociales de la federación, firmas de convenios poco productivos para el Estado, conmemoración de aniversarios de las instituciones, galerías, entrenamiento de perros y juegos del golf, mientras el Estado se desmorona en mil pedazos.

Corral Jurado ha visitado más veces Ciudad de México que cualquier Municipio del Estado, viajó a El Paso, Texas y al Estado de Colorado en varias ocasiones por placer, a Tamaulipas y Durango acompañando a sus homólogos panistas a su toma de protesta y el colmo es que tomó vacaciones a 2 meses de su gobierno.

En el viaje a Mexicali, Baja California, a la reunión de Gobernadores fronterizos solo se firmó un convenio para respetar los Derechos Humanos, su visita a China esperando resolver el problema de transporte público no tuvo éxito, y de la reciente visita a Los Ángeles, California mejor ni hablamos.

Es obligado decir que las Finanzas del Estado no están igual, están peor, se contrajo deuda por 9 mil millones de pesos, mil ochocientos del primer empréstito al inicio de la actual administración, mil doscientos aproximadamente de anticipos en aportaciones federales y 6 mil millones más en una bursatilización a 35 años, según la Ley de Ingresos del 2017.

Otro aspecto importante para los Chihuahuenses es la Seguridad Pública y con preocupación vemos como los índices delincuenciales han aumentado hasta en un 400% en algunos delitos de alto impacto y la ejecución diaria de personas ya es de nueva cuenta parte del panorama normal en Chihuahua.

De la Educación Pública solo podemos decir que los programas de becas ya no funcionan, que el tener universidad y preparatoria gratuita fue un fiasco y que cada quincena hay manifestaciones, maltrato a los maestros y falta de diálogo de quien es el Secretario de Educación y Cultura.

No existe Desarrollo Económico, basta escuchar los posicionamientos de las diferentes cámaras empresariales expresando su preocupación por la pérdida de millones de dólares a causa de la ingobernabilidad y ver como las inversiones se retiran a causa de la inseguridad en la que está sumido el Estado, generando una contracción de la economía.

A 300 días del comienzo de la actual administración no se ha anunciado el inicio de ninguna obra pública de relevancia para nuestro Estado, pero sí se han otorgado múltiples contratos millonarios a funcionarios y amigos del Gobernador (Caso Molri, Miguel Rigss y familia, Caso Tecnología de Gestión y Comunicación Sa. de Cv., Madero y familia, entre otros.

Este es el nuevo amanecer!

