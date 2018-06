Sorprenden al FC Juárez en la Copa Bravos Internacional

La selección de Chihuahua doblega 2-1 a los anfitriones.

Con un resultado sorpresivo, se abrió la jornada dos de la Copa Bravos

Internacional 2018, el selectivo de Chihuahua derrotó 2-1 a los Bravos del FC

Juárez y con esto igualaron a los fronterizos con tres puntos dentro del grupo

B, Rosario Central no tuvo problemas para vencer a Santander FC y con esto

comandar el grupo de manera invicta.

Por su parte el equipo colombiano del Deportivo Cali propinó su segunda

goleada del torneo, en esta ocasión le pegaron 8-0 al Santos Juárez con

destacada actuación de Roger Murillo quien anotó cinco goles.

En otro duelo del grupo A, el equipo de Correcaminos sumó su segunda

victoria del torneo al ganar 3-1 al Dallas FC, con anotaciones de Rubén

Galarza, Álvaro Gamboa y Gael Bocanegra.

Finalmente en los partidos del grupo C, el equipo de Rosario Central de

Argentina y uno de los favoritos al título, ganaron de manera avasallante 7-1

al Santander FC, con tres tantos de su delantero estrella Franco Frías y dos

más de Franco Bustos, completaron el marcador Facundo Ochoa y Lautaro

Figueroa.

Otro invicto, el Santos Laguna de Torreón fulminó 9-1 a los Demonios FC que

recibieron siete goles en el segundo tiempo, los jugadores

destacados por los de la “Comarca Lagunera” fueron Alan

Castañeda, Mario Cordero, Emmanuel Saucedo y Sebastián

Fernández todos con dos goles cada quien.

Con estos resultados amarraron su pase a los cuartos de final los equipos de

Correcaminos, Deportivo Cali, Rosario Central, Santos de Torreón y Xolos de

Hermosillo.

Los demás equipos estarán jugando este jueves 21 de junio la tercera jornada

en busca de su boleto a la fase final, entre los juegos que destacan para la

jornada tres son los duelos entre Bravos vs Rosario Central, Deportivo Cali vs

Correcaminos y Santos vs Xolos.