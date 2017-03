Su trabajo es la linea a investigar en crimen de Miroslava

Conocí a Miroslava Breach ejerciendo el periodismo libre y crítico desde los años noventa; tanto como corresponsal de La Jornada, como reportera, y columnista de Norte de Ciudad Juárez

Posicionamiento íntegro del gobernador Javier Corral Jurado:

En primer lugar, quiero manifestar mi solidaridad con la familia de Miroslava Breach Velducea; en particular, con Andrea y Carlos Alberto, con quienes me he reunido esta mañana. Por supuesto, también mi solidaridad con todo el gremio periodístico, por esta lamentable pérdida.

El artero crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea, es un hecho que nos consterna y afecta de diversas maneras: me duele en lo personal y me obliga, como gobernador de todos los chihuahuenses, a hacer justicia.

Conocí a Miroslava Breach ejerciendo el periodismo libre y crítico desde los años noventa; tanto como corresponsal de La Jornada, como reportera, y columnista de Norte de Ciudad Juárez. A ambas casas editoriales les he asegurado esta mañana que castigaremos a los culpables.

Miroslava fue una mujer valiente. Su crítica aguda y puntual fue siempre un referente en la opinión pública y motivo de seguimiento permanente, sobre todo de la clase política.

He de decir, que no obstante nuestra vieja amistad, ella siempre mantuvo su distancia en el ejercicio de la tarea periodística porque siempre fue muy profesional y de mi parte fui absolutamente respetuoso de esa conducta, pues me queda claro que las actividades de informar y de gobernar tienen lógicas distintas, aunque puedan compartir aspectos comunes como el de la ética y la veracidad.

Lamento mucho que, justo en este periodo de Gobierno, cuando nos estamos dando a la tarea de sentar un nuevo precedente en el modelo de comunicación pública, ocurra este cobarde asesinato de Miroslava.

Uno de los mayores enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la información, son los grupos criminales que buscan intimidar, cuando no cooptar, o segar la vida de los informadores.

Y esta será, su actividad periodística, la primera y más importante línea de investigación.

El crimen de Miroslava no quedará impune. Traduciremos nuestro dolor y nuestro coraje en resultados inmediatos, contundentes, con absoluta eficacia y transparencia.

Capturaremos a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato.

Invito a todos los periodistas de Chihuahua a colaborar, sobre todo a los compañeros más cercanos de Miroslava, a ayudarnos en cualquier información que contribuya con las investigaciones.

He instruido para que se forme un grupo especial, multidisciplinario, para llevar las investigaciones.

Para sumarnos solidariamente al gremio periodístico y condenar enérgicamente este hecho, decretaré tres días de luto en el Estado.

Invitamos a organismos y periodistas, a integrar una comisión plural que dé seguimiento puntual a las investigaciones.

Los medios son muy importantes porque, como su nombre lo indica, forman opinión pública, conducen, orientan. Pero los periodistas son sus trabajadores más importantes.

Vamos a trabajar, de manera comprometida, con el mecanismo de protección a periodistas, para garantizar que se cumplan las medidas en él planteadas.

El Gobierno, por su parte, tiene obligaciones constitucionales por cumplir ante los chihuahuenses.

En ese camino nos necesitamos mutuamente y, más que ello, la sociedad nos lo demanda. En ese andar por un bien supremo, los invito a que transitemos nuevamente.