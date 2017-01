Tamara Vega gana la estatuilla de oro y Tomas Aguilera logra la plata

Tamara vega se lleva el oro

La pentatleta Tamara Vega se consagro como la mejor deportista del 2016 al recibir de manos de la Alcaldesa María Eugenia Campos Galván, la estaquilla de Oro, en la celebración de entrega del Premio Teporaca 2016 en su edición numero XXX.

Con una Teatro de la Ciudad lleno la ganadora del Teporaca de oro Tamara Vega Arollos menciono al momoneto de subir al estrado “Este premio es mi inspiración”

Mientras que el Teporaca de Plata, fue para el también olímpico y seleccionado nacional, el volibolista Tomás Alonso Aguilera Armendáriz, tras la votación secreta y a sobre cerrado bajo presencia de la Notaria Pública No. 25, Elsa Ordoñez Ordóñez realizada el pasado 14 de enero por la Asociación de Cronistas Deportivos “Pancho Cano”.

“Para eso trabajamos día con día, para superarnos y ser mejores personas y deportistas, y hoy les puedo decir que me siento muy orgullosa de ser chihuahuense y representar dignamente a mi país, un querido México que sabemos atraviesa una fuerte crisis económica, política y social, pero que no decae en el ánimo por esforzarse y salir adelante”, y finalizó diciendo la atleta de 23 años y quién se encuentra concentrada en la Cd. de México, “De mí no va quedar voy por un podio a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, Japón 2020, de eso pueden estar seguros y gracias Chihuahua por elegirme la mejor deportista del municipio, es algo que nunca voy a olvidar”, dijo en su emotivo mensaje Tamara, olímpica en Londres 2012 y Rio 2016 tras recibir su anhelada estatuilla en manos de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván.

En la ceremonia la cual se desarrolla dentro de una solemne sesión extraordinaria de Cabildo, se entregaron un total de 34 estatuillas de bronce siendo 30 para diferentes disciplinas deportivas y cuatro más especiales de Adulto Mayor, Entrenador, Deporte Adaptado y la de Impulsor Deportivo que es la primera ocasión que se incluye.

También se aprovechó el momento para la toma de protesta de la nueva mesa directiva 2017-2019 de la Asociación “Pancho Cano” que presidirá Sergio Juárez así como la entrega de una placa de reconocimiento a la familia del decano cronista e iniciador de éste premio en el año de 1987 y que falleciera el año pasado, Raúl Urquidi Espinoza.

Los ganadores de bronces:

Hockey sobre pasto: Gilberto Alejandro Terrazas Balderrama

Judo: Braulio León Sáenz

Karate: Andrea Romero Ramos

Lima lama: Fátima Marlene Villasana Aguirre

Kick boxing: Raúl Eduardo Arzate Sánchez

Natación: Said Reveles Tirado

Levantamiento en Potencia: José Luis Mendoza Zuany

Luchas asociadas: Aldo Gutiérrez Chávez

Pentatlón Moderno: Ximena Guadalupe Uribe

Porras y grupos de animación: Alexis Hibraim Orozco Reza

Racquetbol: Andrés Palomino Estrada

Rodeo: Marcos Eliezer Núñez Nevárez

Tae Kwon Do: Andrea Nickol Baylón Gutiérrez

Automovilismo: Gabriel Alejandro Martínez Romo

Basquetbol: Ángela Ahidee Carrasco Velez

Box: Ángel Eduardo Hernández Pillado

Deporte adaptado: David Alejandro Martínez Rascón

Entrenador: Gabriela Isela Alarcón Gómez

Fútbol rápido: Álvaro Guadalupe Lechuga Gallegos

Fútbol de salón: Óscar Alejandro García Bolívar

Fuerza extrema: Omar Gerardo Santiesteban Chávez

Gimnasia: David González Mesa

Golf: María Fernanda Giles Durán

Físicoconstructivismo y fitness: Natalia Lucía Hernández Soltero

Futbol americano: Jorge Luis Revuelto González

Handball: Mario Jhaziel Rodríguez Domínguez

Tenis: Andrés Delgadillo Clarke

Tenis de mesa: Madai Pérez Serna

Tiro con arco: René Aguirre Rivera

Triatlón: Andrea Chávez Rodríguez

Wu shu: Kevin Ricardo Lira Cortez

Muay Thai: José Luis Sáenz Borunda:

Adulto mayor: Jesús Antonio López Domínguez

Impulsor Deportivo: José Luis Fernández Madrid