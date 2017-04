Teje Chihuahua alianza con la unión europea para aplicar tecnologías limpias

La embajadora encabezó con el gobernador Javier Corral, el 7º Encuentro Empresarial de Acción de Negocios de Bajo Carbono (Low Carbon Business Action), a celebrarse en Chihuahua del 25 al 27 de abril.

“México siempre ha sido un socio muy importante para la Unión Europea y Chihuahua es una entidad en la cual se realizaron varios proyectos de gran éxito, por lo que tenemos interés de volver a trabajar aquí, porque se tiene una garantía de éxito”, declaró la embajadora adjunta de la Unión Europea en México, Inmaculada Roca I Cortés.



En su mensaje, el mandatario estatal expresó su reconocimiento al Ayuntamiento de Chihuahua y Desarrollo Económico de Chihuahua, A. C., por la organización de este evento y expresó su beneplácito por compartir ideas con empresarios comprometidos con la entidad y con el medio ambiente, quienes tienen una amplia visión de negocios, pero también un alto sentido de responsabilidad social, por lo que son la clase de inversionistas que necesita el estado.



“Se trata no solamente de crear alianzas económicas entre empresas chihuahuenses y del viejo continente, mediante una magnífica oportunidad de acceder a fondos de la Unión Europea, sino de introducir tecnologías que permitan reducir la emisión de carbono, reutilizar las aguas residuales, elevar la eficiencia energética”, afirmó el gobernador.

Comentó que serán muy importantes las alianzas estratégicas que se acuerden entre empresarios, no únicamente para atraer inversiones que generen más empleos, sino para mejorar la calidad de los procesos productivos.



“Chihuahua busca ser un referente no solamente en la parte empresarial, también estamos haciendo cosas inéditas en materia de equidad de género, de respeto a los derechos humanos, de división de poderes, de opción preferencial por los pobres, de libertad de expresión”, manifestó.



Enfatizó que uno de los objetivos trazados en la actual administración, es detonar la economía y generar empleos con salarios bien pagados, así como propiciar un entorno favorable para los sectores de la producción.



Dijo que en la entidad se evoluciona de la limitada visión de crecimiento económico que prevaleció en los últimos treinta años, basada en atraer maquiladoras, sobre todo norteamericanas, con el señuelo de la mano de obra barata, hacia la articulación productiva, el desarrollo tecnológico y el personal altamente capacitado.



“La verdadera vocación de Chihuahua está en las nuevas áreas de oportunidad que brinda el mercado internacional como la biomedicina, la inteligencia artificial, la industria aeroespacial y automotriz, la estrategia tiene un nombre: innovar y desarrollar con calidad, dar un salto cualitativo de la industria manufacturera a la alta tecnología, pero en un contexto de cuidado y preservación del medio ambiente”, apuntó el titular del Ejecutivo estatal.



Compartió que una de las principales acciones es potencializar las economías regionales del estado, vinculando a los sectores a través de los denominados “clústeres” o círculos virtuosos de crecimiento.



Un ejemplo de la estrategia, indicó, fue la integración del Clúster de Empresas Globales Emergentes con un fondo de 30 millones de pesos para la promoción internacional de Chihuahua y el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, con la gestión de 159 créditos blandos a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.



Resaltó la creación de “Chihuahua Innova”, instancia enfocada a reclutar talentos de catedráticos y estudiantes para empresas trasnacionales. “Sacamos del abandono al Instituto Nacional del Emprendedor y al Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Chihuahua”, indicó.



Finalmente, hizo votos porque este 7º Encuentro Empresarial de Acción de Negocios de Bajo Carbono sea muy exitoso por el bien de Chihuahua.



En su participación, la embajadora adjunta de la Unión Europea en México, Inmaculada Roca I Cortés, dijo que México siempre ha sido un socio muy importante para la Unión Europea, y Chihuahua es una entidad en la cual se realizaron varios proyectos de gran éxito, por lo que reviste un especial interés volver a trabajar aquí.



La diplomática expuso que se tienen grandes temas comunes y el cuidado del medio ambiente es uno de los aspectos donde hay mayores coincidencias.



Destacó que el camino más directo y efectivo es el uso de tecnologías limpias, toda vez que Europa en los últimos 25 años creció en lo económico un 45 por ciento, y las emisiones de gases se redujeron un 19 por ciento, lo cual demuestra que la energía verde es viable.



Roca I Cortés dio a conocer que en este encuentro estuvieron presentes empresarios europeos de nueve países, a quienes dio la bienvenida, puesto que Chihuahua es un estado y un municipio muy acogedor y por eso ella misma se siente en casa.



En su discurso, la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, señaló que la mejora ambiental es una de las principales áreas de cooperación entre México y Europa, continente integrado por países con décadas de experiencia en este rubro, por lo cual estrechar las relaciones con la Unión Europea permitirá dar pasos concretos para un Chihuahua con energías limpias y un desarrollo más sustentable.