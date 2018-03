Todo un éxito la Feria de Becas y Universidades 2018

El evento tuvo por objetivo difundir la oferta educativa disponible en licenciaturas, ingenierías, posgrados, especializaciones, cursos de idiomas y oportunidades de estudio en el extranjero.

La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud, celebró la segunda emisión de la Feria de Becas y Universidades, que se llevó a cabo en la Sala de Seminarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Campus II, en la ciudad de Chihuahua.

Marisela Terrazas Muñoz, directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud presidió la ceremonia inaugural, acomnpañada por Nicté Ortiz Villanueva, de Educación Superior de la Secretaría de Educación y Deporte y Ricardo Torres Knight, director de Planeación de la UACH.

Al dar la bienvenida al evento, Marisela Terrazas, señaló la importancia que tienen eventos como la Feria de Becas y Universidades, toda vez que permiten ampliar el panorama educativo de las y los jóvenes chihuahuenses y destacó la importancia de contribuir al desarrollo de las juventudes del Estado, mediante actividades que les brinden información y les brinden orientación para la consecución de sus metas y objetivos.

En esta ocasión, la Feria de Becas y Universidades, contó con la asistencia de más de mil 500 jóvenes provenientes de los municipios de Chihuahua, Aldama, Parral, Gómez Farías, Rosales, Nonoava, Valle del Rosario, Santa Bárbara, Belisario Domínguez, Urique, Camargo, Meoqui, Buenaventura y El Tule.

El próximo viernes 2 de marzo, la Feria de Becas y Universidades se llevará a cabo en el Centro Cultural de las Fronteras de Ciudad Juárez, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

En su emisión 2017, la Feria de Becas y Universidades contó en forma total, con la asistencia de 2 mil jóvenes provenientes de 12 municipios de la entidad, por lo que para este año se espera una afluencia general de más 4 mil jóvenes provenientes de los diferentes municipios de la entidad.

Acudieron al evento estudiantes de diferentes planteles del Sistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT), del Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTECH), Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), y del Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios.

Asimismo, se dieron cita en el lugar, alumnos y alumnas del Bachillerato Instituto de las Américas, de Parral; del Colegio ESFER Salesianos, del Colegio Belén Bilingüe y del Instituto Educativo Cuauhtémoc A.C., entre otros.

Participaron además diversas instituciones de educación superior, entre éstas: la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Western New Mexico University, la University of Texas at El Paso UTEP, la Lakehead University, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Tec Milenio, la Universidad del Valle de México, el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, la Universidad Regional del Norte, el Claustro Universitario de Chihuahua, la Escuela de Antropología del Norte de México, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de Cd. Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Escuela de Trabajo Social del Estado, la Universidad de Durango, la Universidad de Ciencias del Comportamiento, el Instituto Agustín Palacios Escudero y el Corporativo Universitario de Capacitación Profesional.

También se contó con diversas instituciones de apoyo a la educación, como la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, TRYP Education, Cooperación Educativa A.C., Education USA, Contacto Global, Cultural Care Au Pair, Swiss Education Group y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos del Banco de México, entre otras.