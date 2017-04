“Trabajar y mantener la intensidad para estar en semifinales”; Isaac Gutiérrez 

Con trabajos mentales, físicos y tácticos, Tino Chávez continúa con el dinamismo en los entrenamientos del cuadro capitalino, con la intensión de no bajar el ritmo y nivel demostrado hasta el momento en la ventaja de 2-0 en la serie ante Pavos.

Con la ventaja a su favor en la serie de cuartos de final ante Pavos de Nuevo Casas Grandes, los Dorados de Chihuahua buscan mantener el ritmo ganador que los ha caracterizado hasta el momento en la Liga de Basquetbol Estatal 2017, por lo cual se mantiene el trabajo a tope para conseguir los objetivos.



Con trabajos mentales, físicos y tácticos, Tino Chávez continúa con el dinamismo en los entrenamientos del cuadro capitalino, con la intensión de no bajar el ritmo y nivel demostrado hasta el momento en la ventaja de 2-0 en la serie ante Pavos. Chávez y los Dorados buscarán conseguir la victoria el próximo viernes en Nuevo Casas Grandes y finiquitar la serie en tres partidos para asegurar su pase a la fase de semifinales.



“Debemos estar concentrados y no caer en su ritmo de juego, debemos imponer nuestro ritmo y juego, además, se está trabajando en no ser intermitentes y poder mantener la intensidad que mostramos en momentos pero durante todo el juego, tenemos que salir bien concentrados todo el partido el próximo viernes y seguir trabajando para lograr el pase a semifinales”, mencionó Isaac Gutiérrez jugador de Chihuahua.



Dorados de Chihuahua estará visitando a los Pavos de Nuevo Casas Grandes el próximo viernes 28 de abril en el tercer partido de la serie, donde en caso de conseguir una victoria, Chihuahua estaría avanzando a semifinales. Mientras que Pavos buscará alargar la serie al cuarto partido a disputarse el sábado 29 en Nuevo Casas Grandes, en caso de ser necesario.