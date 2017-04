Vamos más allá de meter a la prisión a Cesar Duarte

La supuesta inacción en realidad era estrategia, cuidado y rigurosidad; La lucha de este Gobierno en contra de la corrupción va mucho más allá de ver en prisión a César Duarte.

EXTRACTO ÍNTEGRO DEL INFORME DE SEIS MESES DEL GOBERNADOR JAVIER CORRAL:



Los que pensaban que la promesa de llevar a la justicia a quienes cometieron delitos, se equivocaron. La supuesta inacción en realidad era estrategia, cuidado y rigurosidad.

A través de la Secretaría de la Función Pública, hemos auditado gran parte de las áreas de la administración y se ha recibido un importante número de denuncias que a su vez generaron variadas carpetas de investigación, de las cuales se han ido generando resultados que, después de un arduo trabajo, han logrado judicializar varios casos, al grado que ya contamos con órdenes de aprehensión que en su momento serán ejecutadas, como por ejemplo la girada por el delito de peculado por la distracción de predios vendidos a un ínfimo precio de su valor real, contra el ex Gobernador Cesar Duarte Jáquez, que hoy está prófugo y perseguido de la justicia.

Ante la enorme corrupción de la administración anterior, en la que el ejercicio indebido del servicio público fue la regla y no excepción, implementamos innovadores mecanismos para investigar: en lugar de indagar cada señalamiento individuamente, documentamos la operación de redes de corrupción, integramos y construimos bases de datos para ver patrones de conducta y detectar actos indebidos, revisamos por primera vez en Chihuahua la evolución patrimonial de los servidores públicos y exploramos mecanismos internacionales anticorrupción nunca empleados en México. Logramos también que por primera vez todas las secretarías y organismos colaboraran con la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General del Estado en estos casos.

Se encuentran ya bajo la medida cautelar de prisión preventiva y vinculados a proceso ante la autoridad judicial, el ex alcalde del Municipio de Chihuahua, Javier Alfonso Garfio Pacheco, el ex Secretario de Educación Ricardo Yañez Herrera y el Ex Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles.

En la búsqueda de evidencias, la Fiscalía General ha solicitado, obtenido y ejecutado, diversas órdenes de cateo en domicilios de los imputados, verificándose el hallazgo de variados indicios inequívocos de toral importancia que se convertirán en evidencias irrefutables para la comprobación de los delitos investigados y justificar la responsabilidad de los implicados.

Derivado de la ejecución de los cateos y otras diligencias, se han asegurado objetos, productos e instrumentos del delito e importante documentación comprometedora para los responsables de oprobiosos actos delictivos, que evidentemente ponen de manifiesto la existencia de un red de corrupción política cuya cabeza principal era Cesar Duarte Jáquez, poniéndose al descubierto la existencia de una nómina secreta totalmente ilegal, mediante la cual se compraban conciencias, se acallaban voces, se obtenían adulaciones públicas, se pagaban favores, extravagancias, excesos y se beneficiaba abiertamente con recursos públicos a la clase política entonces gobernante y amigos del titular del ejecutivo estatal.

Con independencia de los procesos en curso, seguiremos realizando, robusteciendo y perfeccionando las investigaciones penales, pero también iniciaremos juicio político y procesos de responsabilidad administrativa contra quienes hayan cometido alguna falta en el ejercicio de la función pública, pues para nosotros como ya lo dije, la verdadera reconciliación pasa necesariamente por la verdad y la justicia, por eso, aquí en Chihuahua, ni impunidad ni amnistía.

Chihuahua se encuentra en proceso de creación del modelo de combate a la corrupción más efectivo del país. Estos primeros 6 meses hemos sentado las bases y hemos dado ya los primeros resultados.

Quiero ser muy enfático, la lucha de este Gobierno en contra de la corrupción va mucho más allá de ver en prisión a César Duarte. Aunque el combate a la corrupción pasa sin lugar a dudas por la justicia, nuestro modelo de combate a la corrupción tiene un fin social más elevado. Tiene una visión de estado que busca cambiar los incentivos y estructuras de poder que permitieron que la corrupción sucediera. Este modelo considera un ambicioso plan de mejora regulatoria y de gobierno digital que facilite la vida de los ciudadanos y detone la competitividad en el Estado, un sistema de contrataciones públicas transparente y la profesionalización del servicio público. El modelo está centrado en el empoderamiento de las y los ciudadanos.

Por eso se equivocan quienes dicen que nos motiva el “odio” y la “venganza”. Se equivocan porque lo que nos motiva es que en los próximos 5 años, se hable de cómo Chihuahua pasó de ser el tercer estado más corrupto del país, a un modelo de buen gobierno.

Hoy quiero reiterarles mi compromiso para construir un gobierno que siente un precedente importante sobre el quehacer público, pero también quiero pedirles su confianza y apoyo, esta tarea no es fácil, se trata de echar abajo viejas y arraigadas prácticas, de combatir maquinaras que en el pasado fueron cómplices y que hoy han visto afectados sus intereses y antes de reconocer cambios sin precedente, buscan desestabilizar un gobierno que trabaja duro, sin importar adversidades.