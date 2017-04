Van contra corrupción Municipio de Chihuahua y Coparmex

Lanzan campaña “Yo no doy mordida” y firman Pacto Nacional contra la corrupción, Jóvenes Empresarios de Coparmex y Gobierno Municipal

Chihuahua, Chih.- Los integrantes de la Comisión de los Empresarios Jóvenes de Chihuahua sostuvieron una reunión con el Gobierno Municipal, para crear un canal de comunicación y lanzar en Chihuahua la Campaña de la Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios de Coparmex “Yo no doy mordida”.

Dicha campaña se esta realizando a nivel nacional de acuerdo al presidente de los jovenes empresarios Ángel Olguín, durante esta reunión donde estuvo presente, en representación de la alcaldesa Maru Campos, la Directora de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio, María Angélica Granados Trespalacios, así como Salvador Terrazas Cuesta integrante del Consejo Directivo de esta Confederación.

Ángel Olguín compartió la disposición de participar con el Gobierno Municipal “para juntos construir el Chihuahua que soñamos”, así mismo reiteró que como Coparmex los jóvenes siempre serán un aliado “siempre y cuando el gobierno actúe con ética, honestidad, justicia y transparencia” puntualizó.

Por su parte, María Angélica manifestó su compromiso para crear mejores condiciones para las familias de chihuahua y generar empleos a través de propuestas exhortando a los jóvenes a tener ideas innovadoras.

Nazho Medina, integrante de la comisión de Jóvenes Empresarios, dio lectura a un documento donde quedó de manifiesto que la violencia tiene una correlación con la corrupción pues, el 99% de las denuncias en materia de corrupción quedan impunes y México se encuentra entre los 64 países a nivel mundial que pueden caer en una grave situación de violencia por el hartazgo social y la falta de credibilidad causados por los abusos en materia de corrupción e impunidad.

La Comisión de Jóvenes exhortó al gobierno y a la sociedad a que se tome el combate a la corrupción como un tema trasexenal, transversal e integral y que busque el beneficio a largo plazo. Como sociedad se comprometieron a no incurrir en actos de corrupción, de igual forma exigieron a las autoridades a no permitir ni fomentar estos actos, pues “es responsabilidad de ambos denunciar la corrupción” invitando así al gobierno municipal y a los integrantes de la Comisión a firmar el Pacto Nacional contra la corrupción “Yo no doy mordida”. Dicho pacto ha sido firmado por distintos gobernadores en todo el país y, en voz de Ángel Olguín, ya se tiene fecha para que la alcaldesa Maru Campos también se una a él.

Salvador Terrazas Cuesta recalcó que acabar con la corrupción es una tarea en la que se está trabajando activamente en Coparmex ya que “es algo que tiene que acabar totalmente”. También felicitó a los jóvenes por su compromiso y recalcó su apoyo a la Comisión para tratar cualquier asunto y desarrollar juntos propuestas.

A manera de foro externaron las principales preocupaciones que los empresarios jóvenes de la ciudad tienen haciendo, a su vez, un compromiso de trabajar unidos con el municiíol en pro de los jóvenes de la capital del Estado.

María Angélica Granados respondió a cada una de las dudas hablando de temas como: La responsabilidad social que tienen las empresas en su entorno, seguir trabajando en la Mejora Regulatoria haciendo los trámites más accesibles y quitando trámites engorrosos, así como el desarrollo del uso de tecnologías para hacer más sostenible la ciudad y la generación de empleos mejor remunerados.

El presidente de la Comisión concluyó mencionando que la corrupción está entre el que da y el que la acepta, por eso es compromiso de todos acabar con ella, “tranzar es hacer que el país no avance”.

“No lo hagas, no lo permitas y, si lo ves, denúncialo”.