Van tras el ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte

El Gobernador Javier Corral señaló que la detención de los exfuncionarios del gobierno del Cesar Duarte, detenidos el día de ayer, fue por la investigación realizada de donde se derivan imputaciones semejantes a la delincuencia organizada; agregó que se trabaja también en la investigación del ex gobernador, Cesar Duarte, «Para llevarlo a la cárcel».

Lo anterior tras la detención del ex presidente municipal y ex director de obras públicas en el Gobierno del Estado, Javier Garfio, el ex director administrativo, Gerardo Villegas y el ex direcctor de educación y de vialidad, entre otros cargos, Ricardo Yañez.

Javier Corral explicó que todo es «derivado de una orden de aprehensión que emitió un juez local se hicieron detenciones por parte de la Fiscalía General del Estado del exdirector general de administración del gobierno de César Duarte y del exsecretario de Obras Publicas del Estado Chihuahua».

Agregó que los procesos se han trabajado tal y cuál se habían anunciado, motivo por el cual tiene que poner a disposición de los jueces, las conductas cometidas en contra del patrimonio de Chihuahua, de las cuales se han hecho fuertes señalamientos públicos desde el mismo desarrollo de la pasada administración.

El Gobernador de Chihuahua precisó además que la acusación incluye el ser integrantes de una red de corrupción política que «a manera de asociación delictuosa» cometió delitos tales como enriquecerse personalmente afectando el patrimonio del estado.

«Con estas acciones el gobierno del Estado confirma su voluntad de continuar las investigaciones y de llevar a la justicia a los responsables de prácticas de latrocinio en nuestro estado y al propio exgobernador sobre quién se trabajan diversas carpetas de investigación para llevarlo a la cárcel como es nuestro propósito», concluyó.