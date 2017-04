Veta el ejecutivo del estado la elección del auditor superior

El auditor electo por el Congreso del Estado ha sido candidato a cargos de elección, no tiene experiencia en labores de auditoría y pertenece a órganos directivos de un partido político.

El Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de sus facultades, vetó la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado, al considerar que la persona que obtuvo la mayoría de votos en el pleno del Congreso estatal, no reúne los requisitos establecidos en la legislación que regula a ese órgano fiscalizador para ocupar dicho cargo.

El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, dio a conocer que el Ejecutivo decidió no avalar el nombramiento del auditor del Congreso del Estado, Ignacio Rodríguez Bejarano, debido a que éste no cubría al menos tres de los requisitos que marca la Ley de la Auditoría Superior del Estado: No tener participación en órganos de dirección de partido político; No haber sido candidato a algún cargo de elección popular y Tener experiencia en funciones de auditoría dentro de ese órgano.

Entre esas causas, el secretario General de Gobierno destacó el hecho de que existen hechos públicos y notorios que dan cuenta de que fue candidato a un cargo de elección popular en comicios recientes.

En ese sentido, señaló que su participación como candidato fue un hecho “público y notorio”, ya que su nombre aparece en los registros y en el portal del Instituto Estatal Electoral, pero además, este mismo órgano ha emitido que sí registró una candidatura a un cargo de elección en el año 2016.

Dijo que el propio órgano electoral emitió una fe de erratas, donde rectificó una información anterior, en la cual daba a conocer que el entonces aspirante a auditor no se había registrado como candidato.

Otra de las razones para no publicar el decreto, es el hecho de que el personaje en cuestión ocupa diversos cargos dentro de su militancia partidista, ya que hasta el año pasado formó parte del Consejo Permanente del partido al que pertenece, y actualmente es integrante de la Comisión de Vigilancia, así como del Consejo Estatal de la misma institución política.

“Estas circunstancias indican que no se cumple con otro de los requisitos de no ocupar un cargo directivo dentro de partido político”, añadió Jáuregui Robles.

Explicó que el Ejecutivo del estado no tiene favoritismos y será respetuoso de la decisión que tome el Legislativo en la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado.

Sin embargo, continuó, en uso de las atribuciones que el Ejecutivo tiene en el proceso parlamentario respecto a lo que tiene que ver con la promulgación, se ha decidido no avalar el nombramiento en cuestión.

Informó que a través del Departamento de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, se ha enviado ya un documento a la Presidencia del Congreso del Estado, donde se señalan las razones que a juicio el Ejecutivo, son fundamentales para no llevar a cabo la promulgación

En consecuencia, se le solicita al Congreso del Estado que lleve a cabo un nuevo análisis del proceso de elección y se determine la inelegibilidad correspondiente de la persona que designó anteriormente.

“Es el deseo, a pesar de todas las constancias exhibidas del Congreso, llevar a cabo una nueva votación para que se superen las observaciones”, agregó.