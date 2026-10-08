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Jueves 8 de octubre de 2026

100 Casas de Enlace: Lupita Borruel fortalece cercanía territorial en Chihuahua

Con una red de 100 Casas de Enlace en el municipio de Chihuahua y la zona rural, Lupita Borruel ha consolidado una estrategia de trabajo territorial que permite mantener un contacto directo con las familias y conocer de primera mano lo que ocurre en las colonias.

Para la regidora y presidenta de la Comisión de Salud, el valor de esta red está en las personas que la hacen posible: promotoras y promotores voluntarios que conocen a sus vecinos, identifican necesidades y son un vínculo directo para acercar gestiones, servicios y oportunidades.

“100 Casas de Enlace no son solamente un número. Detrás de cada una hay personas que están dispuestas a ayudar, que conocen a sus vecinos y que nos permiten saber qué está pasando. Para mí, eso es lo más valioso: estar cerca, escuchar y trabajar de la mano con las familias”, señaló Borruel.

A través de las Casas de Enlace se reciben solicitudes, se realizan gestiones y se acercan programas y servicios de distintas dependencias. Pero también se ha buscado que estos espacios sean una vía para generar nuevas oportunidades y fortalecer las capacidades de quienes participan en ellos.

Por ello, Lupita Borruel ha impulsado diferentes capacitaciones para las promotoras y promotores, desde temas de gestión y cuidados del adulto mayor, hasta información sobre servicios específicos del IMPAS y del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), entre otros.

A esto se suman los cursos gestionados en coordinación con ICATECH, que han permitido llevar capacitación directamente a las colonias en áreas como Barbería y Pastelería, brindando conocimientos que pueden convertirse en herramientas para el emprendimiento y la generación de ingresos.

Los resultados de este año han sido posibles también gracias al trabajo transversal con dependencias municipales y estatales, con quienes se ha trabajado en campo directamente según las necesidades de cada colonia; se ha contado con visitas de instituciones como DIF Municipal, IMPAS, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Mantenimiento Urbano, Servicios Públicos Municipales, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, entre otras.

“Queremos que las Casas de Enlace sean espacios donde las personas sepan que pueden acercarse, preguntar, gestionar y también aprender. Cuando damos herramientas, las personas tienen más posibilidades de resolver y de ayudar a quienes están a su alrededor”, afirmó Lupita Borruel.

A dos años de la puesta en marcha de este proyecto, las 100 Casas de Enlace representan hoy un puente que conecta a las familias con el Gobierno Municipal a través de la Comisión de Salud, con gestiones, servicios, capacitación y oportunidades para las y los chihuahuenses.

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

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