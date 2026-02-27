133 parejas formalizan su unión en Matrimonios Colectivos 2026 en Parral

Viernes 27 de febrero de 2026

El alcalde de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón, encabezó la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2026, en la que 133 parejas formalizaron su unión civil, acompañado por su esposa Nora Carrillo de Calderón y autoridades estatales.

El evento fue organizado de manera conjunta por el Gobierno de Parral y el Gobierno del Estado, como parte de las acciones para brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer el tejido social del municipio.

Como respaldo a las nuevas familias, la gobernadora Maru Campos envió 75 vales de despensa con una inversión cercana a los 190 mil pesos, apoyo que fue entregado a las parejas recién casadas.

Durante su mensaje, el presidente municipal agradeció el respaldo estatal y destacó que el matrimonio representa una decisión de amor y compromiso. “Hoy no estamos solamente ante un acto jurídico; estamos siendo testigos de una decisión de amor. Los Matrimonios Colectivos 2026 representan la voluntad de caminar juntos, de tomarse de la mano no solo en los días buenos, sino también en los momentos de prueba”, expresó.

Calderón subrayó que el matrimonio implica responsabilidad, respeto, paciencia y perdón, y afirmó que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Asimismo, señaló que al formalizar su unión, las parejas fortalecen la estabilidad social de Parral.

En la ceremonia estuvieron presentes Silvia Margarita Alvídrez Valles, directora general del Registro Civil del Estado, así como el diputado local Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso del Estado, quienes atestiguaron el acto.

Las autoridades reiteraron que este tipo de programas buscan promover la unidad familiar y brindar respaldo institucional a las parejas que deciden formalizar su relación.