254 muertos tras ofensiva israelí en Líbano; Beirut, la ciudad más golpeada

Jueves 9 de abril de 2026

Al menos 254 personas murieron este miércoles a causa de los ataques del ejército de Israel en diversas zonas del Líbano, siendo Beirut la más afectada, con 91 víctimas mortales, según confirmó el servicio de defensa civil libanés.

Residentes de la capital denunciaron que varios de los bombardeos ocurrieron sin las advertencias previas que suelen emitirse para permitir la evacuación de civiles, lo que incrementó el número de víctimas.

Tensiones internacionales en ascenso

La ofensiva provocó una inmediata respuesta de Irán, cuyo gobierno calificó como “irrazonable” mantener las conversaciones con Estados Unidos destinadas a un acuerdo de paz permanente.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Israel de violar los términos del alto el fuego vigente en la región al intensificar sus ataques contra Hezbolá, milicia aliada de Irán. Asimismo, señaló a Estados Unidos por presionar para que Teherán renuncie a sus ambiciones nucleares, lo que consideró una ruptura del acuerdo.

Tanto Israel como Estados Unidos sostuvieron que el alto el fuego de dos semanas no incluía al Líbano, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que los ataques continuarán.

Contexto nuclear y tensiones con Washington

En declaraciones recientes, el expresidente Donald Trump aseguró que Irán aceptó dejar de enriquecer uranio —material clave para la fabricación de armas nucleares—, mientras que la Casa Blanca señaló que Teherán también se comprometió a entregar sus reservas actuales.

La creciente escalada militar en Líbano y las tensiones diplomáticas entre Israel, Irán y Estados Unidos ponen en riesgo los esfuerzos internacionales para establecer un acuerdo de paz duradero en la región.