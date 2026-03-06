8M: Coparmex Chihuahua reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y el desarrollo de las mujeres

Viernes 6 de marzo de 2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua reconoce la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos. Su participación activa ha sido determinante para construir una sociedad más equitativa, pero también para fortalecer el desarrollo económico de nuestro estado.

El presidente de Coparmex Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, señaló que las mujeres representan hoy una fuerza esencial para la competitividad regional, aunque todavía enfrentan barreras que frenan su potencial. “Si aspiramos a un Chihuahua más próspero, necesitamos abrir más espacios para que las mujeres participen con libertad, con seguridad y con igualdad de condiciones. Reconocemos los avances, pero no ignoramos que queda camino por recorrer. Tenemos la responsabilidad de acelerar ese cambio”, afirmó.

Cifras nacionales revelan la magnitud del desafío. Las mujeres representan 40.5% del empleo formal en México, pero continúan enfrentando brechas salariales significativas. Una mujer en la formalidad gana en promedio casi 48% más que en la informalidad, lo que confirma la importancia de impulsar su acceso a empleos dignos y con seguridad social. Sin embargo, la disparidad persiste: por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer percibe solo 86.

Además, el trabajo no remunerado —cuidados y labores del hogar— equivale al 23.9% del PIB nacional, y las mujeres aportan más del 70% de todo ese valor económico. Esta carga limita su crecimiento profesional y dificulta su incorporación plena al mercado laboral formal. La evidencia demuestra que sin una redistribución real de responsabilidades y sin infraestructura de cuidados, la igualdad económica seguirá siendo una deuda pendiente.

En materia de liderazgo empresarial, la brecha es aún más profunda. Solo 3% de las direcciones generales en México están ocupadas por mujeres y únicamente 4% de las empresas son presididas por ellas; al ritmo actual, la paridad en puestos directivos tardará casi dos décadas. Para Jorge Treviño Portilla, esta realidad es insostenible: “México no puede esperar otros veinte años para que las mujeres ocupen el liderazgo que merecen. No es solo un tema de equidad; es un asunto de competitividad, de productividad y de visión de país.”

El presidente del organismo enfatizó que Coparmex Chihuahua asume con firmeza el compromiso de seguir promoviendo espacios de decisión para las mujeres, fortalecer políticas de igualdad salarial y asegurar ambientes laborales donde prevalezca el respeto, la seguridad y la inclusión. “La diversidad no es una moda. Es un elemento estratégico para que las empresas tomen mejores decisiones y para que nuestro estado pueda crecer con estabilidad y con futuro”, expresó.

Treviño Portilla reiteró que el 8 de marzo debe servir como punto de encuentro entre sociedad, empresas y autoridades para reconocer logros, pero también para asumir las decisiones pendientes. “Conmemorar no es suficiente. Tenemos que actuar. La igualdad económica de las mujeres es una condición indispensable para el desarrollo de Chihuahua y de México. Si su talento no puede desplegarse plenamente, la economía crece menos, la formalidad avanza más lento y la competitividad se debilita. Es tiempo de acelerar.”

Coparmex Chihuahua reafirma su compromiso con el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), que reconoce que el crecimiento económico solo es sostenible cuando incluye, valora y potencia el talento de todas las personas. La igualdad no es un ideal aspiracional; es un requisito para construir un estado más competitivo, más innovador y más justo.