95% de directores reporta mejoras en hospitales del IMSS-Bienestar: Sheinbaum

Lunes 26 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el 95% de los directores de hospitales con quienes ha dialogado durante sus recorridos por el país reconoce mejoras en el sistema de salud a partir de la implementación del IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, Sheinbaum señaló que ha visitado diferentes unidades hospitalarias para conocer directamente sus condiciones de operación y las principales necesidades que enfrentan.

“La mayoría, el 95%, habla de la mejora que ha habido en el sistema de salud gracias al Bienestar”, afirmó.

Entre los avances señalados por la mandataria se encuentran un mayor suministro de medicamentos, la adquisición de equipamiento médico y mejoras en las condiciones laborales del personal de salud.

Sheinbaum también destacó la gratuidad de los servicios como uno de los elementos centrales del modelo de atención del IMSS-Bienestar.

No obstante, reconoció que todavía existen deficiencias y necesidades pendientes en el sistema público de salud. “Todavía falta y estamos trabajando para poder fortalecerlo”, puntualizó.