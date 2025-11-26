El Estado

0.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 26 de noviembre de 2025

A 48 horas del bloqueo, persiste cierre total en la carretera México 45; tránsito parcial en tramo Jiménez–Zavalza

A 48 horas del inicio del bloqueo, la carretera federal México 45, en el tramo Delicias–Chihuahua (km 167+000), continúa con cierre total en ambos sentidos, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos.

En contraste, la carretera Gómez Palacio–Jiménez, en el tramo Jiménez–Zavalza (km 230+000), mantiene un cierre parcial, permitiendo la circulación únicamente de vehículos particulares y unidades de emergencia, bajo estricta supervisión de las autoridades.

El reporte más reciente, emitido a las 07:00 horas de este martes 26 de noviembre, confirma que la situación en el tramo Delicias–Chihuahua no ha cambiado desde hace dos días, lo que ha generado afectaciones severas a la movilidad entre el centro y el norte del estado.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones en el lugar y mantenerse atenta a nuevas actualizaciones, ya que las condiciones viales pueden modificarse en cualquier momento.

“Yako” Rodríguez acusa al titular de Agricultura de beneficiarse con importaciones tras crisis del gusano barrenador

Municipios

