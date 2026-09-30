“A Chihuahua, respeto, no experimentos”: Bonilla tras designación de Cruz Pérez Cuéllar

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Luego de la designación de Cruz Pérez Cuéllar como abanderado de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027, el coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, fijó postura y llamó a que la discusión electoral se centre en los resultados de gobierno.

“Yo creo en la patria, en la familia y en la libertad. Y creo que a las familias chihuahuenses se les debe respeto, no experimentos”, declaró Bonilla.

El panista sostuvo que la definición de Morena representa, desde su perspectiva, un proyecto que debe ser contrastado con los resultados obtenidos por quienes han gobernado.

“Hay algo que no se puede maquillar con discursos: los resultados. Los resultados de un gobierno hablan por sí solos”, expresó.

Bonilla también cuestionó la gestión de Pérez Cuéllar al frente del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y afirmó que el proceso de 2027 no debe reducirse únicamente a nombres o candidaturas, sino a una comparación entre trayectorias, decisiones y resultados.

“No es un asunto de campaña, es un asunto de expediente: cinco años de opacidad, de promesas incumplidas, de una ciudad que padeció mientras su alcalde se paseaba en giras. Eso no se borra con una candidatura al Gobierno del Estado”, señaló.

Asimismo, vinculó el escenario electoral con las reformas impulsadas en Chihuahua para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. De acuerdo con Bonilla, Morena no respaldó dichas medidas y posteriormente recurrió a la Suprema Corte para impugnarlas.

El dirigente panista afirmó que, rumbo a 2027, su partido buscará colocar en el centro del debate temas como seguridad, resultados de gobierno y desempeño de las administraciones municipales y estatales.

Finalmente, sostuvo que Chihuahua debe mantener una ruta basada en “trabajo y resultados” y aseguró que participará activamente en la defensa del proyecto político que representa el PAN en la entidad.