A más de un año, familia busca a José Antonio Espino, desaparecido en Cuauhtémoc

Viernes 16 de octubre de 2026

Cuauhtémoc, Chih.- A más de un año de su desaparición, familiares de José Antonio Espino González, originario de Guachochi, mantienen la búsqueda y solicitan apoyo para obtener información que permita conocer su paradero.

José Antonio desapareció el 22 de marzo de 2025 en Cuauhtémoc. De acuerdo con su hermana, Ivonne Espino, ese día se encontraba acompañado por un compañero de trabajo y ambos dejaron de responder llamadas.

Cinco días después, el compañero reapareció con vida y aseguró que habían estado consumiendo bebidas alcohólicas y que José Antonio posteriormente se retiró con una mujer. La familia señala que esta versión no pudo ser comprobada.

Los familiares denunciaron además que inicialmente acudieron a la Fiscalía en Guachochi para reportar la desaparición, pero fueron enviados a Cuauhtémoc para formalizar la denuncia.

Aunque posteriormente se presentó el reporte correspondiente, la familia asegura que no existen avances significativos que permitan conocer qué ocurrió con José Antonio.

“No buscamos culpables ni represalias, únicamente queremos saber qué pasó con él”, es el llamado de sus familiares, quienes piden que cualquier persona que cuente con información verídica sobre su paradero la comunique a las autoridades.

La familia mantiene la esperanza de localizarlo y solicita la colaboración de la ciudadanía para esclarecer su desaparición.