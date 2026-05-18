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Lunes 18 de mayo de 2026

A un mes de operaciones, Torre Centinela fortalece modelo de seguridad en Chihuahua

A un mes del inicio formal de operaciones de la Torre Centinela, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, destacó avances en la consolidación de uno de los sistemas de seguridad tecnológica más grandes del país.

El funcionario señaló que la Torre Centinela representa la transición de la planeación estratégica a una operación permanente, al consolidarse como el centro de mando policial más grande de México, con más de 150 colaboradores y un avance global del 95.74 por ciento en todo el proyecto.

Actualmente, la Plataforma Centinela coordina más de 8 mil 700 cámaras activas en todo el estado, con más del 90 por ciento del despliegue tecnológico concluido.

“Hoy tenemos más ojos, más inteligencia y más capacidad para reaccionar en segundos”, expresó Loya.

El sistema integra herramientas como drones, unidades tácticas tipo Escorpión, tecnología antidrones, arcos carreteros, cámaras lectoras de placas y equipos PTZ distribuidos estratégicamente en diferentes regiones del estado.

Además, informó que entre 2024 y 2026 la Plataforma Centinela ha participado directamente en 247 casos de éxito mediante análisis de videovigilancia e inteligencia operativa, cifra que ha mostrado crecimiento constante.

El secretario destacó que este modelo tecnológico ha contribuido a fortalecer la coordinación entre corporaciones de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, reiteró que continuará la inversión en infraestructura, tecnología y análisis estratégico para fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses.

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