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Lunes 5 de octubre de 2026

AMLO califica de “canallesco” el retiro de visa a su hijo Andrés Manuel López Beltrán

México.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “canallesca” la decisión de las autoridades de Estados Unidos de cancelar la visa de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, postura que incluyó en su nuevo libro Pueblo.

En la publicación, López Obrador sostiene que la medida fue tomada por el Departamento de Estado estadounidense con el aval del secretario de Estado, Marco Rubio, y asegura que, desde su perspectiva, no existía motivo para retirar el documento migratorio.

El exmandatario también atribuyó la decisión a una intención política para favorecer a sus adversarios en México y afectar la imagen de su movimiento.

Se trata de una valoración hecha por López Obrador en su libro y no de una conclusión confirmada por las autoridades estadounidenses.

El episodio ocurre en medio de la nueva etapa política de Andrés Manuel López Beltrán, quien el pasado 1 de octubre se registró como aspirante de Morena para buscar la coordinación en el Distrito Federal 6 de Tabasco, con miras al proceso electoral de 2027.

La cancelación de la visa había sido dada a conocer previamente por el propio López Beltrán, quien también expresó públicamente su desacuerdo con la determinación estadounidense.

En Pueblo, López Obrador retoma además otros temas relacionados con la relación entre México y Estados Unidos, entre ellos señalamientos sobre la actuación de agencias estadounidenses y la defensa de la soberanía nacional.

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