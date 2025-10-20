ANAM recupera 200 mil millones de pesos por combate al contrabando y huachicol fiscal: Rafael Marín

Lunes 20 de octubre de 2025

El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, informó que este año se han logrado recuperar alrededor de 200 mil millones de pesos gracias a operativos contra el contrabando y el huachicol fiscal, aunque reconoció que la corrupción aún persiste dentro de la institución.

Durante un balance ofrecido este lunes, Marín detalló que las acciones incluyeron decomisos de buques y ferrotanques cargados con combustible de contrabando, así como una revisión minuciosa de pedimentos y mercancías que ingresan al país por las distintas aduanas.

El funcionario proyectó que, de continuar con este ritmo, la recuperación fiscal podría alcanzar los 300 mil millones de pesos al cierre de 2025.

Además de las acciones fiscales, Marín subrayó que la ANAM está llevando a cabo una “limpieza interna”, que ha implicado la remoción de administradores y subdirectores que no cumplían con los protocolos de control aduanal, y la investigación de personal civil y militar vinculado con irregularidades.

“No hemos acabado con este cáncer, porque las aduanas tienen la fama de haber sido siempre un botín”, admitió el titular de la ANAM.

Como parte del combate a la corrupción, se han coordinado esfuerzos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha enviado drones y apoyo operativo para la detección de contrabando en tiempo real. También se trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR) mediante reuniones semanales para integrar carpetas de investigación y solicitar órdenes de aprehensión.

Marín Mollinedo aseguró que estos esfuerzos buscan garantizar que los recursos del pueblo sean protegidos y utilizados adecuadamente, y enfatizó que el combate a las prácticas ilegales en las aduanas continuará sin tregua.

“Estamos detrás de todas las irregularidades y avanzamos en investigaciones contra administradores, subdirectores y otros servidores públicos, para garantizar que el dinero del pueblo se utilice correctamente”, concluyó.

Con estas acciones, la ANAM busca no solo aumentar la recaudación fiscal, sino restablecer la confianza ciudadana en uno de los sectores históricamente más vulnerables a la corrupción en el país.