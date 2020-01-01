El Estado

8.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó la responsabilidad administrativa e impuso una sanción de inhabilitación por ocho años a M.A.M.M., luego de acreditar que presentó documentación falsificada para obtener un contrato por 41.2 millones de pesos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS).

La empresa vinculada al sancionado obtuvo el contrato tras participar en una licitación pública convocada por la JMAS. Sin embargo, durante la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASE detectó que para asegurar la adjudicación se utilizó una Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales falsa, documento que únicamente puede ser emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que certifica que un contribuyente se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

Tras constatar la irregularidad, la ASE remitió el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). En dicho órgano, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó que el uso de información falsa constituye una falta administrativa grave, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La resolución señala que, sin el documento apócrifo, la empresa no habría calificado para participar en la licitación que finalmente ganó. En consecuencia, el TEJA dictó la inhabilitación del particular responsable por un periodo de ocho años, durante el cual no podrá tomar parte en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La ASE sostuvo que este tipo de resoluciones son fundamentales para fortalecer la integridad en los procesos de contratación pública y garantizar que las instituciones operen bajo principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Invita Síndica a participar en la votación del Presupuesto Participativo este fin de semana

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

Abaten a “El Pichón”, brazo derecho de “El Chapo Isidro”, en operativo de la Marina en Sinaloa

Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur
Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres
Alcalde de Chihuahua inicia gira en Washington para fortalecer la cooperación binacional
PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030
Presenta SSPE modelo Centinela en congreso internacional de seguridad en Nuevo León

Municipios

Más Noticias

Órgano Interno de Control implementa procedimiento de revisión patrimonial de funcionarios
Destina SSPE fondo de inversión para la dignificación policial a través del programa Estímulos
Martín Varini deja la dirección técnica de FC Juárez