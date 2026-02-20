México

20.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

ASF detecta gasto de 414 mdp en “comida gourmet” para reos en Veracruz

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que durante 2024 la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz destinó al menos 414 millones de pesos en la compra de productos catalogados como “gourmet”, entre ellos arrachera y salmón, para abastecer centros penitenciarios de la entidad.

De acuerdo con el Pliego de Observaciones número 2000 de la Cuenta Pública 2024, se realizaron pagos millonarios por este tipo de alimentos en las cárceles estatales durante la administración del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El informe también advierte un posible conflicto de interés y un presunto fraude superior a 30 millones de pesos, al señalar que una servidora pública del ISSSTE Veracruz habría fungido como representante legal de una empresa contratada por los Servicios de Salud del estado.

Además, la ASF reportó una presunta simulación ante el SAT y la Secretaría de Hacienda, al detectar que el Gobierno de Veracruz habría timbrado de manera incorrecta más de 2 mil millones de pesos en nómina de los Servicios de Salud, lo que presuntamente permitió obtener de forma indebida más de 440 millones de pesos en participaciones federales.

Las observaciones forman parte del proceso de fiscalización federal, por lo que corresponderá a las autoridades competentes solventar las irregularidades o fincar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Gasolina y diésel en México mantienen impuestos máximos por 46 semanas consecutivas

