ASF detecta irregularidades en compra de boletas para elección judicial

Viernes 20 de febrero de 2026

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la impresión de boletas para la elección judicial de 2025, así como una baja participación ciudadana del 13.2 por ciento, lo que habría provocado que 672 millones 130 mil pesos se destinaran a papeletas que terminaron destruidas.

En el informe de la Cuenta Pública 2024, el órgano fiscalizador señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó la impresión de 2.5 millones de boletas adicionales sin justificación. De acuerdo con la lista nominal y el número de cargos en disputa, se requerían 599 millones 441 mil 874 papeletas; sin embargo, se imprimieron más de 600 millones.

La ASF también observó irregularidades en la adjudicación directa del contrato a Talleres Gráficos de México, al señalar que existían ofertas más económicas de otros proveedores y que no se realizó un estudio de mercado previo, lo que contravino el Reglamento del INE.

El gasto total para la impresión de boletas ascendió a 775 millones 174 mil 800 pesos. No obstante, debido a que únicamente se utilizaron 80 millones 22 mil 334 papeletas —equivalentes al 13.2 por ciento de participación—, el 86.8 por ciento restante tuvo que ser destruido conforme a la legislación electoral.

Adicionalmente, la ASF señaló que el gasto fue etiquetado en el ejercicio 2024 y reportado como entregado el 31 de diciembre de ese año, aunque las boletas fueron producidas y entregadas hasta mayo de 2025.

Por estas anomalías, la Auditoría instruyó a la Contraloría Interna del INE abrir cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios involucrados.