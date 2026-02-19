ASF detecta que Pemex tarda más de un año en pagar a proveedores

Jueves 19 de febrero de 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) tarda más de un año en liquidar facturas de proveedores que ya cuentan con autorización de comprobante fiscal digital, de acuerdo con el tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo fiscalizador señaló que la petrolera ha registrado retrasos de hasta 454 días —equivalente a un año y casi tres meses— después de la autorización del CFDI, incumpliendo los plazos establecidos en los contratos.

Como ejemplo, la ASF documentó el caso de cuatro facturas por 937.7 millones de pesos correspondientes a la compra de medicamentos. En estos casos, Pemex realizó los pagos con desfases de entre dos y 302 días posteriores al límite de 20 días naturales estipulado contractualmente, contados a partir de la recepción y aceptación de los comprobantes en la Bóveda de Documentos Electrónicos.

Además, se identificaron variaciones de hasta 16.46 por ciento en dichas facturas, debido a que los proveedores no cotizaron medicamentos para todas las localidades requeridas por la empresa productiva del Estado.

La situación también se replicó en el desarrollo de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, donde se analizaron 125 contratos por un monto total de 28 mil 814.63 millones de pesos.

“Se careció de mecanismos de control para el pago a los proveedores en tiempo y forma, ya que se identificó que en 122 contratos hubo retrasos en los pagos de uno a 454 días después de la autorización del CFDI”, indicó la ASF en el informe.

Asimismo, el órgano fiscalizador observó que las políticas de contratación para obras no incluyeron aspectos específicos relativos a convenios preparatorios para regular la formalización de contratos futuros, ni definieron con claridad las instancias responsables de su elaboración, autorización y formalización.

En cuanto al mantenimiento de refinerías, la ASF señaló que existió un desfase temporal entre el reconocimiento de la deuda y su pago, derivado de restricciones de liquidez y reprogramación de pagos, lo que generó erogaciones extemporáneas respecto a los plazos pactados en los contratos.

El informe forma parte de la revisión del ejercicio del gasto público federal correspondiente a 2024 y pone nuevamente bajo escrutinio la situación financiera y operativa de Pemex.