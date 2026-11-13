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Viernes 13 de noviembre de 2026

ASF investiga contratos de material electoral en el INE y organismos estatales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió la revisión de presuntas irregularidades en la contratación de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.

El organismo fiscalizador solicitó a los institutos electorales estatales expedientes, contratos y documentación relacionada con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por presuntas irregularidades en procedimientos de adquisición de materiales electorales.

Los requerimientos fueron enviados el pasado 29 de octubre, con un plazo de respuesta de 10 días hábiles, e incluyen información correspondiente a 2025 y ejercicios anteriores.

Entre las compañías señaladas se encuentran Corporativo ZEG, Cajas Graf, SERIPLAST de México, TOL Producciones, Comercializadora JVLY, Formas Finas de México y Gráficas Corona J.E., además de otras empresas relacionadas con el suministro de materiales electorales.

Las investigaciones también contemplan señalamientos sobre una presunta relación entre Hernández Casillas y la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por posibles prácticas de direccionamiento de licitaciones y sobreprecios en contrataciones. Estas acusaciones permanecen sujetas a investigación.

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, anunció la ampliación de las indagatorias a los organismos electorales estatales, debido a que las empresas investigadas también habrían obtenido contratos en distintas entidades federativas.

Hasta ahora, los institutos electorales del Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tamaulipas han confirmado la recepción de solicitudes de información.

La ASF también requirió documentación sobre los recursos públicos transferidos a los organismos electorales locales y su aplicación en contratos con las empresas señaladas, con el propósito de identificar posibles irregularidades en el ejercicio del presupuesto.

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