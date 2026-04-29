Aaron Judge lidera triunfo de New York Yankees con jonrón ante Texas Rangers

Miércoles 29 de abril de 2026

En Arlington, Aaron Judge volvió a ser protagonista al conectar su jonrón número 11 de la temporada, guiando a los New York Yankees a una victoria de 4-2 sobre los Texas Rangers.

El cañonero neoyorquino igualó el liderato de cuadrangulares en las Grandes Ligas con un batazo de 414 pies en la tercera entrada, apenas un día después de haber jonroneado en su cumpleaños 34. Su tablazo llegó tras el décimo cuadrangular de Ben Rice, marcando los primeros jonrones consecutivos del equipo en la campaña.

Además, Jazz Chisholm Jr. también se voló la barda, consolidando una ofensiva que permitió a los Yankees mantenerse como líderes de la Liga Americana, con 10 victorias en sus últimos 12 juegos.

En el montículo, Max Fried (4-1) brilló al permitir solo cuatro imparables en seis entradas sin carrera, mientras que el cerrador David Bednar aseguró su octavo salvamento.

Por parte de Texas, el abridor Jack Leiter (1-2) cargó con la derrota tras permitir los tres jonrones, mientras que Joc Pederson conectó un cuadrangular solitario en la séptima entrada.

Con este resultado, Judge sigue encendido y reafirma su papel como una de las figuras clave en el arranque de temporada para los Yankees.