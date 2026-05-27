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Miércoles 27 de mayo de 2026

Aaron Judge rompe récord histórico de jonrones en MLB

El estelar bateador de los New York Yankees, Aaron Judge, volvió a hacer historia en las Grandes Ligas al convertirse en el jugador con más jonrones conectados en sus primeros 1,200 juegos dentro de la MLB.

Judge alcanzó la impresionante cifra de 385 cuadrangulares, superando marcas históricas establecidas por leyendas como Ralph Kiner, Juan González y Mark McGwire.

La hazaña llegó tras conectar un espectacular jonrón de oro (walk-off), reafirmando su papel como una de las máximas figuras del béisbol actual. Además, Judge alcanzó esa cifra en apenas 1,198 partidos, mucho más rápido que cualquier otro pelotero en la historia.

El capitán de los Yankees mantiene el ritmo para firmar otra temporada histórica y buscar nuevamente superar los 50 jonrones, algo que podría convertirlo en el primer jugador en registrar cinco campañas con al menos esa cantidad de cuadrangulares, superando incluso a figuras históricas como Hank Aaron y Barry Bonds.

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