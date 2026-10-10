Chihuahua

22.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Sábado 10 de octubre de 2026

Abarrotan panistas el Centro de Ciudad Juárez previo al arranque de evento de Marco Bonilla

Ciudad Juárez, Chih.– Previo al arranque del evento encabezado por Marco Bonilla, miles de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron a abarrotar este sábado el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Desde horas antes de la convocatoria se registró la llegada de contingentes provenientes de distintos municipios del estado, quienes se concentraron principalmente sobre la avenida 16 de Septiembre y calles aledañas, en las inmediaciones de la Catedral.

La movilización se realiza previo a la toma de protesta de Bonilla como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, acto para el cual la dirigencia municipal del PAN había proyectado una asistencia de hasta 15 mil personas.

Al encuentro se espera la asistencia de liderazgos estatales y nacionales de Acción Nacional, entre ellos la gobernadora Maru Campos; el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, así como legisladores, alcaldes y representantes de las estructuras panistas.

Antes del inicio formal del evento, la presencia de simpatizantes ya generaba una importante concentración en el primer cuadro de la ciudad, convirtiendo la zona Centro en punto de reunión de las estructuras de Acción Nacional.

El acto en Ciudad Juárez forma parte de la creciente presencia de Marco Bonilla en distintos municipios del estado y se desarrolla en medio de los movimientos políticos de los diferentes partidos de cara al proceso electoral de 2027.

Toma protesta Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Arranca con fuerza el XIII Campeonato Estatal de Sóftbol de Pítcheo Lento en Chihuahua

Dictan prisión preventiva a “El Tanque”, presunto operador del CJNG

Mantienen cerrado un carril en Teófilo Borunda y Universidad por trabajos de reparación

Urge Lupita Borruel atención inmediata de la Federación ante situación del IMSS
En 2027 necesitamos a los mejores candidatos para ganar y defender a Chihuahua: César Jáuregui
Arranca con fuerza el XIII Campeonato Estatal de Sóftbol de Pítcheo Lento en Chihuahua
Pavimentarán 2.65 kilómetros de la carretera Témoris-Bahuichivo
Supervisa alcalde afectaciones en muro de contención de Teófilo Borunda y Universidad
Desarticulan banda que usaba inteligencia artificial para clonar voces y extorsionar
En el IMSS, a los derechohabientes les piden paciencia y a los médicos, milagros: Isela Martínez
Maru Campos alista cambios en su gabinete rumbo al proceso electoral de 2027

Municipios

Más Noticias

Como siempre, voy a estar disponible para la gente: César Jáuregui
Chihuahua buscará atraer inversiones de semiconductores en SEMICON West 2026
Municipio iniciará primer tramo de Poniente 5 con recursos estatales