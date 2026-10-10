Abarrotan panistas el Centro de Ciudad Juárez previo al arranque de evento de Marco Bonilla

Sábado 10 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.– Previo al arranque del evento encabezado por Marco Bonilla, miles de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron a abarrotar este sábado el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Desde horas antes de la convocatoria se registró la llegada de contingentes provenientes de distintos municipios del estado, quienes se concentraron principalmente sobre la avenida 16 de Septiembre y calles aledañas, en las inmediaciones de la Catedral.

La movilización se realiza previo a la toma de protesta de Bonilla como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, acto para el cual la dirigencia municipal del PAN había proyectado una asistencia de hasta 15 mil personas.

Al encuentro se espera la asistencia de liderazgos estatales y nacionales de Acción Nacional, entre ellos la gobernadora Maru Campos; el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, así como legisladores, alcaldes y representantes de las estructuras panistas.

Antes del inicio formal del evento, la presencia de simpatizantes ya generaba una importante concentración en el primer cuadro de la ciudad, convirtiendo la zona Centro en punto de reunión de las estructuras de Acción Nacional.

El acto en Ciudad Juárez forma parte de la creciente presencia de Marco Bonilla en distintos municipios del estado y se desarrolla en medio de los movimientos políticos de los diferentes partidos de cara al proceso electoral de 2027.