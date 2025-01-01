Abaten a “El Pichón”, brazo derecho de “El Chapo Isidro”, en operativo de la Marina en Sinaloa

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, mano derecha del capo Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue abatido durante un operativo de las Fuerzas Armadas en los municipios de Guasave y Ahome, Sinaloa.

El Gobierno de Estados Unidos había señalado en mayo pasado a Inzunza Coronel por narcoterrorismo dentro del Cártel de Los Beltrán Leyva, liderado por “El Chapo Isidro”. Además, contaba con una orden de extradición solicitada por la Corte Federal del Distrito Sur de California por presunta asociación delictuosa para la importación y distribución de fentanilo y cocaína.

Durante el operativo también fueron detenidos otros integrantes de la organización criminal, identificados como Adelemo Pérez Hernández, “Lemu”, y Miguel Ángel Villalba Castillo. Las autoridades aseguraron inmuebles y laboratorios con infraestructura para elaborar drogas y psicotrópicos, incluyendo precursores químicos, drogas terminadas y armas de fuego.

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales, destacó que esta acción debilitó la estructura del cártel y cortó el vínculo logístico que abastecía a redes criminales en varias entidades del país.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, celebró la reestructuración de la Fiscalía General de la República bajo la dirección interina de Ernestina Godoy, y señaló que los nuevos responsables de la FEMDO y la AIC, César Oliveros Aparicio y Héctor Elizalde Mora, respectivamente, facilitarán una mejor coordinación con el Gabinete de Seguridad para enfrentar a las organizaciones criminales.

En paralelo, las autoridades informaron que Alejandro Reynoso Jiménez, presuntamente relacionado con el CJNG, fue detenido en España, tras ser identificado al salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).