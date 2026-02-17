Abogada de “El Chapo” denuncia condiciones “inhumanas” en prisión de máxima seguridad

Martes 17 de febrero de 2026

Recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, enfrenta un deterioro en su salud, según informó su abogada Mariel Colón Miró.

En entrevista, la defensora señaló que el exlíder del Cártel de Sinaloa ha presentado pérdida considerable de peso y episodios de taquicardia en los últimos meses, además de padecimientos dentales y sinusitis sin atención médica oportuna.

Colón Miró calificó como “inhumanas” las condiciones de confinamiento bajo las que vive su cliente, quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años. Explicó que Guzmán permanece 24 horas al día en su celda, sin acceso a biblioteca, trabajo penitenciario ni contacto con otros internos, y que solo puede recibir visitas de sus hijas y su equipo legal.

La abogada informó que promovieron una acción civil ante un juez en Denver para solicitar que se relajen las restricciones impuestas bajo las reglas SAMS (Medidas Administrativas Especiales), aplicadas a reclusos considerados de alto riesgo para la seguridad nacional. Actualmente, indicó, se encuentran en negociaciones con la Fiscalía y autoridades penitenciarias.

Según la defensa, Guzmán Loera sufre insomnio debido a la activación intermitente de aire caliente en su celda durante la noche, lo que —afirmó— le provoca aceleración del ritmo cardiaco. “No es algo irracional que pidamos que eso cambie o mejore”, sostuvo.

Las únicas visitas familiares autorizadas son las de sus hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, de 13 años, fruto de su matrimonio con Emma Coronel Aispuro, quien posee los derechos para un eventual proyecto audiovisual sobre su vida.

Mientras el juez analiza la solicitud de la defensa, Guzmán permanece bajo el régimen especial de aislamiento en una de las prisiones más seguras de Estados Unidos.