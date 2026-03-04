Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026

Miércoles 4 de marzo de 2026

Como parte de las actividades de la Semana de la Salud impulsada por la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento, se llevó a cabo la conferencia ¿Eres feliz o sólo sonríes?, impartida por el Mtro. Ángel Gamboa, quien compartió una charla profunda y accesible sobre el autocuidado y la salud mental.

Durante la conferencia, las y los asistentes participaron en una plática amena y conmovedora que los invitó a mirar hacia su interior y reconocer la importancia del cuidado emocional personal. Se abordó lo difícil que puede resultar pedir ayuda, así como la necesidad de permitirnos sentir las emociones, escucharlas y avanzar de manera consciente, entendiendo que todo proceso emocional es válido.

Como parte de la estrategia de prevención que impulsa la regidora del Partido Acción Nacional, esta actividad estuvo dirigida también a personas que colaboran en el Gobierno Municipal, subrayando la relevancia de aprender a soltar situaciones que impiden el crecimiento personal y profesional, y que terminan influyendo en la forma en que se brinda atención a la ciudadanía desde cada área.

Al respecto, la regidora Lupita Borruel señaló que es fundamental contar con espacios que promuevan el autocuidado y el fortalecimiento emocional, ya que estas herramientas permiten construir una mejor comunidad y formar servidoras y servidores públicos más conscientes de su papel. Asimismo, resaltó que cada persona es una pieza clave dentro de la cadena de trabajo que hace posible el correcto funcionamiento de la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla.

Con esta conferencia concluyeron las actividades del tercer día de la Semana de la Salud. Aunque estas charlas se están brindando al personal que colabora en el Gobierno Municipal, la regidora Lupita Borruel invitó a la ciudadanía en general a sumarse al cierre del programa con el Zumbatón, una actividad gratuita y abierta a todo público, que se realizará este viernes en el Gimnasio del Deporte Adaptado, en un horario de 9:30 a 11:30 de la mañana, como un espacio de activación física y sana convivencia.