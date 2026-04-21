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Martes 21 de abril de 2026

Abre IMM inscripciones a licenciaturas semipresenciales para mujeres en Chihuahua

El Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua anunció el inicio, en mayo, de las licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas Turísticas en modalidad semipresencial, como parte del programa Universidad de las Mujeres.

La directora del IMM, Mónica Meléndez Ramírez, invitó a las interesadas a realizar su proceso de inscripción a la brevedad, ya que, al estar afiliadas a la Universidad Regional del Norte, existe una fecha límite para la recepción de documentos.

El programa busca ampliar el acceso a la educación superior para mujeres que, por responsabilidades laborales o familiares, no pueden asistir a clases de tiempo completo, ofreciendo un esquema que combina sesiones en línea con actividades presenciales.

Ambas carreras cuentan con una duración de 10 cuatrimestres e incluyen formación en áreas como administración, finanzas, mercadotecnia y legislación, además de ofrecer costos accesibles con mensualidades congeladas durante toda la carrera.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la autonomía económica y el desarrollo profesional de las mujeres en la capital.

Para más información, las interesadas pueden acudir a las instalaciones del IMM, comunicarse al 072 o consultar los canales oficiales para conocer requisitos y fechas de inscripción.

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