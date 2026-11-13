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Viernes 13 de noviembre de 2026

Abre Secretaría de Turismo convocatoria para integrar el calendario FITA Chihuahua 2027

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo abrió la convocatoria para integrar el calendario de actividades de la edición 2027 del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, que celebrará su 31 aniversario como una de las principales plataformas de promoción del turismo deportivo y de naturaleza en la entidad.

La recepción de propuestas estará vigente del 13 de noviembre al 18 de diciembre de 2026, periodo en el que organizadores, instituciones, empresas y promotores de eventos podrán registrar sus proyectos para formar parte de la programación oficial del próximo año.

La convocatoria está dirigida a quienes organizan actividades deportivas, recreativas y de turismo de naturaleza en las distintas regiones del estado, con el propósito de integrar una oferta diversa que impulse la aventura, atraiga visitantes y genere beneficios económicos para las comunidades sede.

En su edición 2026, el FITA Chihuahua alcanzó un récord histórico al reunir más de 100 eventos distribuidos en diferentes regiones de la entidad.

Entre las actividades más destacadas se encuentran la Gran Cabalgata Villista, la Ruta 4C, el Ultra Maratón de los Cañones, la carrera Chupacabras y el Chihuahua by UTMB.

Además de competencias y experiencias, que proyectan los atractivos naturales y turísticos del estado a nivel nacional e internacional.

Para la edición 2027, se contempla la participación de diversas disciplinas, entre las que destacan ultramaratones y carreras pedestres, ciclismo de montaña y de ruta, cabalgatas, recorridos en vehículos Jeep 4x4 y Off Road, motociclismo, pesca deportiva, natación y tiro con arco, entre otras actividades.

El FITA Chihuahua se ha consolidado como un referente nacional en la promoción de experiencias turísticas vinculadas con el deporte y las actividades al aire libre.

A sus 30 años de trayectoria, ha ampliado su presencia en distintas regiones del estado, al integrar eventos que permiten descubrir los paisajes, atractivos y destinos de Chihuahua.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y registrar su evento a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl8Y2PBgP46O7ehllllQ28of4kQC56SpL8hBsqbefM3NtbZw/viewform?usp=sharing&ouid=109666636821559217482.

Para información adicional comunicarse al teléfono (614) 429 33 00, extensión 14555, o al celular (614) 349 5722.

La Secretaría de Turismo invita a organizadores y promotores de todo el estado a sumarse a esta nueva edición del FITA Chihuahua y contribuir a llevar la aventura, el deporte y el turismo de naturaleza a cada rincón de la entidad.

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