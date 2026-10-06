Abre UTCH Sur periodo de entrega de fichas para el cuatrimestre enero-abril 2027

Martes 6 de octubre de 2026

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCH Sur) abrió su proceso de admisión para el cuatrimestre enero-abril 2027, con entrega de fichas del 2 de octubre al 20 de noviembre de 2026.

La institución invita a las y los jóvenes interesados en continuar su preparación profesional a conocer su oferta educativa, que incluye Gastronomía, Logística, Mecatrónica, Ingeniería Civil y Psicología.

El registro de solicitudes está disponible desde el 2 de octubre y permanecerá abierto hasta el próximo 20 de noviembre de 2026.

Uno de los principales distintivos de la UTCH Sur es su modelo educativo, con 60 por ciento de formación práctica, que permite al estudiantado desarrollar competencias vinculadas con el entorno profesional y facilita su incorporación al mercado laboral.

Además, la universidad ofrece la posibilidad de obtener una doble titulación, opción que fortalece el perfil profesional de sus egresados y amplía sus oportunidades laborales.

Para conocer los requisitos, el proceso de admisión y la oferta académica, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614-420-3410, extensiones 1110, 1111 y 1112.