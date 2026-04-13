Abren convocatoria de Materiales para Autoconstrucción 2026 en Chihuahua

Lunes 13 de abril de 2026

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación anunció la apertura de la convocatoria del Programa de Materiales para Autoconstrucción 2026, con el objetivo de apoyar a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar o ampliar sus viviendas.

La recepción de solicitudes estará disponible del 14 de abril al 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar existencias, en el Departamento de Vivienda Digna, ubicado en la zona Centro de Chihuahua. El horario de atención será de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y viernes de 9:00 a 13:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas podrán acceder a un solo paquete por vivienda, con opciones como:

Losa de 16 m²: aportación de 3,500 pesos

Cuarto de cuatro paredes (16 m²): 6,500 pesos

Cuarto de tres paredes (16 m²): 5,800 pesos

Barda (7 x 2.30 m): 2,600 pesos

Baño (4 m²): 3,500 pesos

Para participar, los solicitantes deberán presentar:

Solicitud firmada

Estudio socioeconómico

Comprobante de propiedad o posesión del inmueble

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Fotografías del espacio a intervenir

La autoridad municipal advirtió que no se recibirán expedientes incompletos ni fuera de plazo.

El programa busca mejorar las condiciones de habitabilidad, reducir riesgos y promover espacios más seguros y dignos para las familias beneficiarias. Una vez aprobado el padrón, las personas seleccionadas serán notificadas mediante visita domiciliaria, llamada telefónica o correo electrónico para continuar con el proceso de pago y entrega de materiales.