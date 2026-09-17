Abren dos convocatorias para profesionalización de estudiantes chihuahuenses en Estados Unidos

Jueves 17 de septiembre de 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), abrió dos convocatorias de movilidad internacional para estudiantes y recién egresados de instituciones de educación superior de Chihuahua.

Esta iniciativa se implementa en coordinación con el Instituto de Innovación y Competitividad (I2C) y la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus).

Estas becas son para dos perfiles de formación. La primera, Mecatrónica y Automatización, es para estudiantes y recién egresados de ingeniería, ciencia, tecnología, matemáticas y tecnologías de la información; la segunda, Inteligencia Artificial y Sustentabilidad, enfocada en quienes cursan programas de las áreas económico-administrativas y ciencias sociales.

Las convocatorias incluyen una estancia de profesionalización de un mes en Estados Unidos, con cobertura del 100 por ciento, en el invierno 2026-2027. La movilidad se realizará entre el 11 de enero y el 19 de marzo de 2027, mediante experiencias académicas con instituciones educativas, empresas o centros de investigación, de acuerdo con los programas e instituciones que determine Comexus.

En Mecatrónica y Automatización, las experiencias estarán orientadas al desarrollo en estas áreas, mientras que el programa de Inteligencia Artificial y Sustentabilidad ofrecerá formación relacionada con ambos campos para estudiantes de perfiles económico-administrativos y de ciencias sociales.

Podrán participar estudiantes inscritos en programas de licenciatura o técnico superior universitario, así como personas que hayan egresado durante 2025 o 2026 de una institución de educación superior del estado, siempre que correspondan a las áreas establecidas en cada convocatoria.

Entre los requisitos generales se encuentra contar con un promedio académico mínimo de 8.5, no tener materias reprobadas, adeudos económicos o sanciones académicas, y acreditar un nivel mínimo de inglés B2 mediante una certificación vigente, como TOEFL ITP, IELTS, ITEP CORE, ITEP PLUS, Cambridge, APTIS o Duolingo.

Las personas aspirantes tampoco deberán contar con residencia o nacionalidad norteamericana, incluida la doble nacionalidad mexicana-estadounidense.

El registro permanecerá abierto hasta el 11 de octubre de 2026 y deberá realizarse directamente por la persona interesada a través de la plataforma de Comexus. Los folios seleccionados se publicarán el 3 de noviembre de 2026 en los sitios oficiales del I2C y Comexus.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles y requisitos específicos de cada programa en los siguientes enlaces: Mecatrónica y Automatización en https://bit.ly/4cP3lxf e Inteligencia Artificial y Sustentabilidad en https://bit.ly/4yC62KK.

Ambas convocatorias forman parte de Talento Chihuahua, estrategia del Gobierno Estatal que fortalece la formación especializada y la vinculación internacional de estudiantes y profesionales, al brindarles conocimientos y experiencias vinculados con las nuevas necesidades del mercado laboral y sectores estratégicos.