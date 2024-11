Abren la posibilidad que existe una ciudad hundida en Sonora

Martes 26 de noviembre de 2024

Tanto las agencias Rusas como las estadounidenses, resaltaron hoy la noticia del posible hallazgo de una civilización perdida, debido a gigantescas construcciones de más de 129 kilometros de longitud que van desde Guaymas, Empalme, Bahia de Lobos, San José, Huivulai, Huatabampo, precisamente frente al Valle del Yaqui en Cd. Obregón. Son cientos de medios a nivel internacional que amanecieron hoy reslatando la noticia.

Debido al enorme interés que generó las líneas bien trazadas de lo que pudiera ser una Ciudad bajo el Golfo de California, la cuál ha desatado una controversia a nivel regional, nacional e internacional si se trata de una ¿Antigüa civilización? ¿Trazos matemáticos hechos a capricho de la naturaleza? ¿Una ciudad alienígena?. así como en los Médanos ó Mélagos que está frente a lo que dicen los investigadores que pudiera estar una gigantesca pirámide y que durante varios años los pescadores nos habían hablado de ello de que cuando bajaba la marea se podía ver la punta, incluso dicen entre ellos: "Hay marea baja, ten cuidado no vayas a chocar con la punta", así como otras advertencias de los pescadores que anteriormente las tomábamos como algo curioso y hasta nos reíamos cuando nos decían: "No vayas a ese lugar te van a jalar las patas los marcianos".

Las supuestas líneas que asemejan esa gigantesca ciudad, las puedes ver tu mismo solo ingresando desde Google Earth, siempre han estado ahí solo que hasta ahora nos dio por estudiarlas más de cerca y empezamos atar cabos de todas las anécdotas de visitantes y pescadores, así como los raros hallazgos. El Descubrimiento supuesta ciudad ¿Alienígena? Frente al sur de Sonora, frente al Valle del Yaqui y cercana a Ciudad Obregón. Supuestamente la Isla Huivulai, La San José y Los Médanos quedan exactamente frente a esta misteriosa ciudad que se dice está bajo las aguas. ¡La polémica Mundial ya se armó! Los historiadores dicen que pudiera ser un antigua ciudad como Atlantis. Los Cazadores de OVNIS afirman que es una ciudad de extraterrestre y su trazo viene desde Guaymas, en donde una de sus líneas del final del perímetro, da exactamente a playa Piedras Pintas, mide más de 125 kilómetros que abarcan más allá de la Isla Huivulai pasando por la San José, Bahía de Lobos, los Médanos hasta llegar a Huatabampo.

Existe la posibilidad que las grandes cadenas de televisión como: Discovery Channel, History Channel o Nathional Geographic vengan a investigar esa extraña ciudad bajo las aguas, que pudiera tener hasta una pirámide, ya se están armando equipos de buceo en el extranjero. Según su descubridor Scott Waring es una ciudad muy bien trazada se puede ver desde Google Earth que fue la manera como hizo su descubrimiento.

Además ya se descubrió una enorme ¿Construcción? que tiene forma de pirámide. Yo soy muy excéptico pero desde hace décadas, varios pescadores y visitantes nos han contado extrañas historias que hemos ignorado, nos han dicho que han visto enormes esferas luminosas emerger desde el fondo del mar tanto de la Isla Huivulai como de los campos pesqueros de la San José y Bahía de Lobos y hubo una fecha que hablaban hasta de hombrecitos verdes que salían de las playas. ¡Agarren piedras!

Un servidor acudió durante esos supuestos avistamientos a diferentes lugares a recabar testimonios por la misma denuncia de varios ciudadanos de extraños fenómenos, nunca encontré nada, solo la crónica de lo pescadores, como en Bahía de Lobos donde decían que ya se habían acostumbrados a ver emerger bolas luminosas del fondo del mar.

Durante esa época vinieron investigadores como Jaime Maussan a recabar testimonios. Hubo otra persona de familia acomodada en la Colonia Bella Vista que tiene casa en la playa San José, quién hasta el momento es el único que retrató esas esferas, siendo el único testimonio que he visto, afirmando en su momento que no lo daba a conocer por ser una persona conocida y que tenía miedo que lo tiraran a loco, las esferas estaban impresas en sus fotos, pero es difícil dar fe que sean de naves extraterrestres, solo son esferas de colores.

Durante mi incursión a investigar esos extraños avistamientos que duró por más de 5 años en la Dirección de Policía de San Ignacio Río Muerto me llamaron para notificarme una extraña denuncia muy curiosa, risible y ridícula en mi contra de un ciudadano que se había presentado a barandilla y había dicho, textual: "Germán Osuna ¡Miente! Los Hombrecitos no son verdes, son lilas!" Me causó risa porque mis notas decían que no había encontrado nada en ningún lado, pero fue asentada en el acta en el 2007.

Ahora que salió a relucir esas extrañas líneas que tienen forma de ciudad y de una civilización, me atrevo hablar de aquellos testimonios que me emocionaron un día, pero que nunca llegué a nada concreto.

El reportaje de entrada luce interesante, en este momento los ojos del mundo están puestos en el Mar de Cortés, pues ya se armó tremenda polémica si es una ciudad ó una coincidencia que se hayan formado bajo el mar esas figuras geométricas ¿Usted que opina? Lo bueno que por lo menos en Sonora generará bastante turismo.

(Información de Sonora Querida)