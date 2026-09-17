Abren puente en Abolición de la Esclavitud como alternativa por obras en Los Arcos

Jueves 17 de septiembre de 2026

El puente de la calle Abolición de la Esclavitud fue abierto a la circulación para ofrecer una ruta alterna ante las afectaciones viales por la construcción del paso inferior en Tecnológico y Los Arcos, al norte de la ciudad.

El alcalde Marco Bonilla informó que la conexión permitirá desahogar parte del tráfico y facilitar los traslados mientras continúan las obras.

La ruta conecta la calle Frente Revolucionario, desde Guillermo Prieto Luján, con Abolición de la Esclavitud y ofrece salida hacia el sector de Los Arcos.

El puente fue construido por la empresa RUBA mediante un acuerdo con el Gobierno Municipal y gestiones de la diputada Nancy Frías. Entre sus principales beneficiarios se encuentran los residentes del sector y estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 10.

Actualmente opera un solo cuerpo del puente con circulación en ambos sentidos. Bonilla indicó que se prevé habilitar los dos cuerpos durante las próximas semanas para ampliar su capacidad.

El alcalde pidió dar prioridad al tránsito de vecinos y estudiantes, así como evitar el paso de camiones de carga y vehículos pesados para mantener una circulación ágil y segura.

Durante un recorrido acompañado por Nancy Frías y representantes de RUBA, revisó las condiciones del tramo y las necesidades derivadas de su apertura. Las autoridades exhortaron a considerar las rutas alternas y prever mayores tiempos de traslado mientras continúan los trabajos en Tecnológico y Los Arcos.