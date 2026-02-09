Chihuahua

Abren registro para el programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026”

Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026” ya pueden acudir a entregar su documentación en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informó el Gobierno Municipal de Chihuahua.

La dependencia detalló que el registro estará abierto del 9 al 13 de febrero de 2026, y está dirigido a estudiantes del municipio inscritos en instituciones públicas de nivel superior, quienes podrán participar en la modalidad de Beca de Competitividad.

Las y los aspirantes podrán realizar el trámite de manera presencial, acudiendo a la Subdirección de Educación, ubicada en la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, o bien en línea a través de la plataforma oficial:
https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx

La convocatoria completa se encuentra disponible en el portal:
https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias

así como en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Podrán participar estudiantes que cursen del segundo al último semestre o cuatrimestre de programas de Técnico Superior Universitario o Ingenierías en las áreas de industrial, mantenimiento industrial, diseño industrial, sistemas y tecnologías de la información, química, aeroespacial, aeronáutica, electrónica y mecatrónica, con un promedio mínimo de 95.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo al teléfono 072, extensiones 6566, 6520, 6509, 6517 y 6582, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro, en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:00 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

