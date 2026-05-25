Abrirá Normal Superior licenciaturas en turno vespertino en Chihuahua y Juárez

Lunes 25 de mayo de 2026

La Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.” anunció la apertura de programas de licenciatura en turno vespertino en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación profesional para personas que trabajan durante las mañanas.

La institución informó que esta modalidad busca atender la demanda de trabajadores del sector educativo y de la ciudadanía en general que desean cursar estudios superiores sin afectar sus actividades laborales.

De acuerdo con las autoridades educativas, la decisión responde a la necesidad de ofrecer alternativas de profesionalización más accesibles, particularmente para integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), quienes enfrentan limitaciones de horario para continuar su preparación académica.

En la ciudad de Chihuahua se ofertarán las licenciaturas en Español y Telesecundaria, mientras que en Ciudad Juárez estarán disponibles las carreras de Matemáticas e Inglés.

La Escuela Normal Superior destacó que la apertura de estos programas forma parte de una estrategia para fortalecer la formación docente y ampliar el acceso a la educación superior en el estado, brindando opciones flexibles para quienes buscan desarrollarse profesionalmente.

Asimismo, señaló que los nuevos esquemas permitirán a trabajadores del sistema educativo continuar sus estudios sin abandonar sus responsabilidades laborales, además de abrir espacios para personas interesadas en incorporarse al ámbito de la docencia.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 15 de mayo al 18 de junio y podrán participar tanto trabajadores del sector educativo como ciudadanos interesados en cursar alguna de las licenciaturas ofertadas.

Con esta iniciativa, la institución busca contribuir a la preparación de nuevos profesionales de la educación y responder a las necesidades actuales de formación en Chihuahua y Ciudad Juárez.