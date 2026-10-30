Académico de la UNAM califica de “exótica” y “anómala” acusación de traición a la patria contra César Jáuregui

Viernes 30 de octubre de 2026

La acusación de traición a la patria presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, constituye un caso “exótico” y “anómalo” desde el punto de vista jurídico, señaló el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Pérez Vázquez.

Durante una entrevista con el periodista Marcos Martínez Chacón, el especialista analizó los antecedentes históricos, la naturaleza jurídica y las implicaciones políticas de utilizar el delito de traición a la patria contra el exfuncionario chihuahuense, actualmente recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

Pérez Vázquez explicó que esta figura penal tiene antecedentes en la legislación expedida por Benito Juárez en 1862, durante la intervención francesa, cuando México enfrentaba una agresión militar extranjera y se encontraba en una situación extraordinaria de defensa de su soberanía.

El académico destacó que el delito fue concebido históricamente para proteger a la nación frente a amenazas de carácter bélico, por lo que consideró extraordinario que ahora se pretenda aplicar en un caso relacionado con un operativo contra el crimen organizado.

En ese sentido, recordó que a lo largo de la historia mexicana se han presentado acusaciones de traición a la patria contra distintas figuras políticas, entre ellas Victoriano Huerta, José López Portillo y Luis Videgaray, sin que este tipo de señalamientos haya derivado habitualmente en sentencias condenatorias.

El especialista sostuvo que la utilización de esta figura penal en el caso de Jáuregui resulta especialmente cuestionable por el contexto en que se produce, cuando México no enfrenta una guerra declarada ni una agresión militar extranjera.

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de que la acusación responda a un contexto de presiones geopolíticas y al discurso oficial sobre la intervención de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional.

El académico y el periodista analizaron cómo las tensiones con el gobierno estadounidense, particularmente en el contexto de las posiciones expresadas por Donald Trump, podrían estar influyendo en la manera en que las autoridades mexicanas interpretan y utilizan determinadas disposiciones legales.

Bajo esa perspectiva, la entrevista planteó la posibilidad de que la acusación contra el exfiscal chihuahuense tenga una dimensión política que trascienda la discusión estrictamente jurídica.

Pérez Vázquez también hizo referencia a los antecedentes del uso de figuras penales relacionadas con la seguridad nacional como instrumentos de control político y social, particularmente después del movimiento estudiantil de 1968, cuando desde el poder se llegó a vincular la disidencia con supuestos intereses extranjeros.

Uno de los señalamientos más preocupantes del académico se relaciona con el futuro del proceso penal contra César Jáuregui.

El especialista advirtió que las dificultades jurídicas para obtener una sentencia condenatoria no necesariamente impiden que una persona permanezca privada de su libertad durante un periodo prolongado.

En ese contexto, planteó el riesgo de que el caso derive en una prisión preventiva prolongada, aun cuando la acusación enfrente cuestionamientos importantes respecto de su viabilidad jurídica.

La reflexión cobra especial relevancia debido a que Jáuregui permanece recluido en el Altiplano, después de que un juez federal determinara vincularlo a proceso por el delito de traición a la patria, en relación con hechos ocurridos durante un operativo contra un narcolaboratorio clandestino en Chihuahua.

La defensa del exfiscal ha sostenido que no existen elementos que acrediten que haya autorizado o tenido conocimiento de la participación de agentes extranjeros en dicho operativo, y ha cuestionado que los hechos atribuidos constituyan el delito señalado por la FGR.

La entrevista de Marcos Martínez Chacón con Carlos Pérez Vázquez incorpora así una perspectiva académica al debate nacional sobre el caso Jáuregui, al poner sobre la mesa una interrogante fundamental: si una figura penal históricamente vinculada con la guerra y las agresiones contra la soberanía nacional puede aplicarse jurídicamente a los hechos que se atribuyen al exfiscal de Chihuahua.

El proceso continúa abierto y la vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que César Jáuregui conserva su derecho a la presunción de inocencia y a que las acusaciones en su contra sean examinadas conforme a derecho.

Entrevista completa aquí 👇

Académico de la UNAM

https://youtu.be/P0bGBdGeqqc?si=Q9dDl7IiMAAVftI2