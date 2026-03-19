Accidente entre transporte escolar y auto deja 14 lesionados en Chihuahua

Jueves 19 de marzo de 2026

Un total de 14 personas resultaron lesionadas —entre ellas 12 menores de edad— tras un accidente vial registrado la mañana de este jueves en la ciudad de Chihuahua, a la altura del kilómetro 9.

El percance ocurrió alrededor de las 08:06 horas y movilizó a elementos de la Policía de Vialidad y Tránsito del Mando Único, así como a corporaciones de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los lesionados a distintos hospitales para su valoración y atención médica.

En el choque participaron una camioneta tipo transporte escolar Chevrolet Express 1998 y un automóvil Nissan Versa 2018, ambos de color blanco. De acuerdo con el reporte oficial, la camioneta circulaba de norte a sur e intentó tomar un retorno hacia la calle Rosal, momento en que fue impactada en su costado derecho por el vehículo particular que circulaba en sentido contrario.

Tras la colisión, varios ocupantes de la camioneta fueron proyectados fuera de la unidad, quedando sobre la cinta asfáltica y en un canal pluvial cercano.

Las unidades involucradas fueron aseguradas y trasladadas al corralón, mientras que los conductores quedaron a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.