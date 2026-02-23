El Estado

16.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Accidente vehicular deja cuatro muertos y cuatro lesionados en carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón

Esta madrugada, un choque entre dos vehículos de la marca GMC en el kilómetro 28 de la carretera que conecta Cuauhtémoc con Álvaro Obregón dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y cuatro más lesionadas, informó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

En el lugar del accidente, el personal de la Fiscalía constató daños cuantiosos en ambos vehículos. Entre los fallecidos se encuentran tres hombres y una mujer:

Hombre de 38 años, delgado, tez morena, sin barba ni bigote, cabello oscuro. Vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris y botas vaqueras café.

Hombre de aproximadamente 30 años, delgado, tez morena, cabello oscuro. Vestía pantalón negro de mezclilla, sudadera verde, y sin calzado.

Hombre de 23 años, delgado, moreno, cabello oscuro. Vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y botas café.

Mujer de 38 años, complexión robusta, tez morena, cabello negro. Vestía camisa guinda, pantalonera negra y sudadera morada.

Las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a distintas instituciones médicas para recibir atención por las diversas heridas que presentaron. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”
Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo
Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez
Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG
Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”