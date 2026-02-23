Accidente vehicular deja cuatro muertos y cuatro lesionados en carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón

Lunes 23 de febrero de 2026

Esta madrugada, un choque entre dos vehículos de la marca GMC en el kilómetro 28 de la carretera que conecta Cuauhtémoc con Álvaro Obregón dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y cuatro más lesionadas, informó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

En el lugar del accidente, el personal de la Fiscalía constató daños cuantiosos en ambos vehículos. Entre los fallecidos se encuentran tres hombres y una mujer:

Hombre de 38 años, delgado, tez morena, sin barba ni bigote, cabello oscuro. Vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris y botas vaqueras café.

Hombre de aproximadamente 30 años, delgado, tez morena, cabello oscuro. Vestía pantalón negro de mezclilla, sudadera verde, y sin calzado.

Hombre de 23 años, delgado, moreno, cabello oscuro. Vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y botas café.

Mujer de 38 años, complexión robusta, tez morena, cabello negro. Vestía camisa guinda, pantalonera negra y sudadera morada.

Las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a distintas instituciones médicas para recibir atención por las diversas heridas que presentaron. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.